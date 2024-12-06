Как уникальный корабль из Египта раскрыл секреты древних торговых путей

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Древний тип судна, описанный греческим историком Геродотом около 2500 лет назад, был обнаружен на месте затонувшего порта Тонис-Гераклион в Египте. Геродот в своей "Истории" упоминал речные баржи под названием "барис", описывая их уникальную конструкцию и использование на Ниле.

Фото: State Historical Society of Wisconsin by Tamara Thomsen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обломки шхуны

Судно имело руль, проходящий через отверстие в киле, мачту из древесины акации и паруса из папируса. До недавнего времени археологи не находили подобных кораблей, пока в порту не были подняты более 70 затонувших судов, одно из которых идеально соответствовало описанию.

Археологи назвали находку "Корабль 17". Этот корабль, длиной около 28 метров, вероятно, был построен в VI веке до н. э. Его конструкция включала толстые деревянные доски, соединённые внутренними рёбрами — элемент, который ранее не встречался при археологических раскопках, но точно соответствовал описанию Геродота.

Судно использовалось для транспортировки товаров, таких как рыба, зерно, камень, а также солдат. В конце своего жизненного цикла корабль, предположительно, стал частью инфраструктуры порта.

Анализ конструкции судна, проведённый археологами, подтвердил древние традиции судостроения Египта и Средиземноморья. Находки, связанные с этим и другими кораблями, представляют большую ценность для понимания истории морской торговли в регионе.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

