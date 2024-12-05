Исследователи предложили новые подходы к созданию БАДов

Учёные из Уральского федерального университета и Института органического синтеза УрО РАН разработали новый, более доступный и экономичный способ получения биологически активных соединений, которые защищают организм от окислительного стресса.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Лаборатория

Эти соединения планируется использовать в создании лекарств и биологически активных добавок (БАДов) на основе полифенолов и кумаринов, известных своим широким спектром полезных свойств. О разработке сообщила пресс-служба УрФУ.

Окислительный стресс в организме возникает из-за действия свободных радикалов — химически активных частиц, которые образуются в результате биохимических реакций с участием кислорода. Избыточное количество этих частиц повреждает ДНК, белки и липиды, что приводит к ухудшению здоровья.

"Повышение уровня свободных радикалов может быть вызвано такими факторами, как длительное воздействие электромагнитного излучения, контакт с радиоактивными веществами, а также курение или наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Для профилактики таких состояний часто рекомендуют витаминные и антиоксидантные комплексы", — объясняет Григорий Зырянов, ведущий научный сотрудник лаборатории перспективных материалов УрФУ.

Антиоксиданты, включая полифенолы, синтезируются растениями для защиты от внешних угроз. Например, их большое количество содержится в чае, оливковом масле и бобовых культурах.

Исследователи УрФУ разработали уникальный метод синтеза молекул, которые объединяют свойства полифенолов и кумаринов. Кумарины — это вещества, встречающиеся в растениях, традиционно используемых в народной медицине, таких как донник и смоковница.

"Нам удалось создать новые гибридные молекулы, сочетающие свойства кумаринов и полифенолов. Среди них — эквол, изофлавандиоловый эстроген, являющийся метаболитом изофлавона даидзеина, который можно найти в соевых бобах", — добавляет Григорий Зырянов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Antioxidants. Проект поддержан Министерством науки и высшего образования России и Российским научным фондом.

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.



Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.



А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.



Кумари́ны — класс природных органических соединений, представляющих собой ненасыщенные ароматические лактоны, в основе которых лежит 5,6-бензо-α-пирон (кумарин) — лактон цис-орто-оксикоричной кислоты.

