Археологи раскрыли секреты древних связей Кавказа

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи изучили использование камня в эпоху эпипалеолита (18–10 тысяч лет назад) на Центральном Кавказе и обнаружили удивительные факты о связях и передвижениях древних жителей региона.

Фото: Wikimedia Commons by Wellcome Images is licensed under Public domain диорама, трепанация в эпоху неолита

Исследование показало, что люди использовали обсидиан из Заюковского месторождения и кремень из десяти разных источников. Для добычи редкого кремня оранжевого цвета они были готовы преодолевать более 200 километров, что свидетельствует о развитых контактах с соседними регионами.

В гроте Сосруко найдено более 10 тысяч каменных артефактов. Местный кремень добывали в долине реки Баксан и на участке всего в 800 метрах от стоянки. Однако исследователи также обнаружили образцы кремня, привезённого с расстояния 200-250 километров. Это подчёркивает связь с Северо-Западным Кавказом.

На стоянке под навесом Псытуаже археологи нашли более 3,5 тысячи артефактов, 82% из которых сделаны из кремня, 17% — из обсидиана, и 1% — из других пород.

Для производства инструментов использовали кремень, добытый в 7-10 километрах от стоянки. Орудия из обсидиана идентичны материалу из Заюковского месторождения, что подтверждает широкий обмен ресурсами.

Жители этих стоянок были готовы совершать многодневные путешествия за высококачественным сырьём. Исследование также выявило, что каменные материалы поступали на стоянки с различных мест, отражая сложные межрегиональные связи.

Учёные планируют дальнейшее изучение нижних слоёв грота Сосруко, чтобы понять более ранние этапы заселения региона и типы сырья, которыми пользовались древние люди.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале L'Anthropologie.

Уточнения

Мезоли́т (др.-греч. μέσος «средний» + λίθος «камень»), средний каменный век — период между палеолитом и неолитом. Термин «эпипалеолит» обычно используется для описания мезолитических культур за пределами Северной Европы.



Обсидиа́н — природное вулканическое стекло, эффузивная (магматическая) горная порода, образующаяся в результате быстрого охлаждения лавы (расплавленных горных пород).



Грот Сосруко — Сосыр (черк. имя) къуэ (сын) сын Сосыра. археологический памятник в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.



Заю́ково (кабард.-черк. Зэикъуэ — «кизиловая долина») — село в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики.

