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Желатиновая революция: российские учёные создают биосовместимые мембраны для электроники будущего

2:57
Наука

Исследователи из РТУ МИРЭА представили новые возможности использования гидрогелевых мембран, разработанных на основе натурального полимера (желатина), в электронных приборах. Эти мембраны могут найти применение, в частности, в сенсорах, применяемых для медицинских исследований.

Лаборатория
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лаборатория

Гидрогели представляют собой трёхмерные полимерные структуры, которые способны существенно расширяться при контакте с водой, при этом сохраняя свою форму. Благодаря этим характеристикам, гидрогели могут быть полезны в различных сферах, таких как гибкая электроника, биоинженерия, медицина и химический анализ. Гибкая электроника, охватывающая такие науки, как химия и химическая технология, привлекает большое внимание из-за разработки функциональных материалов для гибких экранов и переносных медицинских сенсоров.

Среди ключевых особенностей гидрогелей — возможность самовосстановления, высокая прочность, совместимость с биологическими системами и отсутствие токсичности у ряда образцов. Эти свойства делают их перспективными для множества задач.

Достижения, полученные учёными из Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова, были представлены на IX Всероссийской молодёжной конференции в сборнике тезисов.

Желатин типа B, используемый в исследованиях, получают из костей крупного рогатого скота после обработки щелочью. Он обладает большей вязкостью по сравнению с желатином типа A, производимым из свиных шкур, обработанных кислотой. Однако их желирующие свойства остаются схожими.

В разработке использовали желатин как ключевой компонент, а в качестве модифицирующего агента применяли (3-изоцианатопропил) триэтоксисилан (ICPTES). В результате создан крепкий гидрогель с биосовместимыми свойствами, что делает его многообещающим материалом для производства мембран медицинских сенсоров.

Егор Рябков, доцент кафедры наноразмерных систем и поверхностных явлений имени С. С. Воюцкого из РТУ МИРЭА, подчеркнул, что в исследовании использовался желатин типа B, который отличается низким уровнем окраски и минимальным содержанием эндотоксинов — потенциально опасных веществ. Эти свойства делают материал безопасным для промышленного и биоинженерного применения. Низкое содержание токсинов также способствует более широкому использованию желатина в медицинской сфере.

В будущем планируется изучить возможность придания гидрогелю новых функциональных свойств путём добавления в его состав проводящих компонентов, таких как углеродные нанотрубки, а также исследовать его способность прилипать к различным поверхностям.

Уточнения

Полиме́ры — вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими связями. Полимерами могут быть неорганические и органические, аморфные и кристаллические вещества.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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