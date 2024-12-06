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Революция в обучении ИИ: российские учёные создали первую открытую виртуальную среду для быстрого дообучения

3:00
Наука

В области искусственного интеллекта существует множество задач, которые пока остаются нерешенными. Например, управление автономными автомобилями и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) остается сложной задачей, несмотря на значительный прогресс в этой области. Нередко автономные транспортные средства совершают ошибки, такие как нарушение скоростного режима или непонимание сигналов других транспортных средств.

Нейросеть
Фото: Pixabay by marquetand, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нейросеть

Однако учеными разработана новая виртуальная среда для быстрого дообучения ИИ, которая может помочь решить эту проблему. Представленная среда, которая называется XLand-MiniGrid, позволяет тренированному ИИ выполнять триллион взаимодействий с обучающей средой всего за три дня.

Это достижение стало возможным благодаря тому, что XLand-MiniGrid разработана на основе технологии JAX для разработки высокопроизводительных программ. В результате она может выполнять миллиарды операций в секунду, что позволяет ученым использовать готовые датасеты для обучения, а не проводить его каждый раз с нуля.

Контекстное обучение с подкреплением (In-Context Reinforcement Learning, или In-Context RL) — сравнительно новое направление в области ИИ. Этот подход позволяет моделям быстро адаптироваться к новым задачам, отталкиваясь от подсказок и контекста, без длительного обучения с нуля.

Такая технология особенно востребована в областях, где требуется практически мгновенная адаптация к принципиально новым условиям, например, в персонализированных рекомендациях для покупателей интернет-магазинов или управлении роботами и автономными автомобилями.

XLand-MiniGrid — это открыта виртуальная среда для дообучения ИИ, которая находится в открытом доступе и выложена на GitHub. Это означает, что исследователи могут использовать ее для своих исследований и создавать новые модели ИИ. Кроме того, среда позволяет менять условия обучения ИИ прямо в процессе работы, что упрощает моделирование вариативных задач разного уровня сложности.

Научная статья о XLand-MiniGrid уже принята на крупнейшую международную конференцию в области ИИ — NeurIPS 2024. Представление состоится с 10 по 15 декабря в Ванкувере, Канада. Ранее среду уже использовали в целом ряде исследований ученых из крупных зарубежных центров, разрабатывающих искусственный интеллект.

Создание XLand-MiniGrid стало возможным благодаря совместным усилиям исследователей из научной группы AI Alignment и лаборатории исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research. Отныне у исследователей есть уникальный шанс создавать более надежные и легко адаптирующиеся модели ИИ.

Уточнения

Нейро́нная сеть (нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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