Удар астероидов не изменил климат: палеоклиматологи опровергли старый миф

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Палеоклиматологи из Университетского колледжа Лондона (UCL) развенчали миф о катастрофическом влиянии двух астероидных ударов, случившихся около 35 миллионов лет назад, на климат Земли.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DART_collision-2.jpg by NASA/Johns Hopkins APL Четыре астероида пролетят мимо Земли — один из них опасен для городов

Ранее считалось, что эти падения — одно в Сибири (кратер Попигай) и другое в США (воронка Чесапик-Бей) — вызвали значительное похолодание и крупное вымирание видов. Однако новые исследования показали, что климат в этот период остался стабильным.

Астероиды диаметром 5–8 км столкнулись с Землёй с разницей в 25 тысяч лет, оставив за собой огромные кратеры: 90-километровый Попигай в Сибири и 85-километровый Чесапик-Бей на северо-востоке США. Следы этих событий, такие как стеклянные гранулы-сферулы, найдены в породах эоценовой эры по всему миру.

Учёные изучили древние морские отложения из Мексиканского залива, богатые микроскопическими панцирями фораминифер — организмов, чья изотопная структура отражает изменения температуры воды и климата.

Результаты анализа показали, что серьёзное изменение климата произошло за 100 тысяч лет до этих событий. Удар астероидов не вызвал никаких долгосрочных изменений температуры воды или других значимых климатических последствий.

Ранее эти катастрофы связывали с вымиранием, произошедшим 33,9 миллиона лет назад на границе эоцена и олигоцена. Однако новые данные указывают на то, что это вымирание было вызвано другими причинами, которые ещё предстоит изучить.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

