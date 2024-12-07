Суперпушистые планеты: новое открытие в необычной системе

Международная команда учёных обнаружила четвёртую планету в необычной планетной системе Kepler-51, где ранее уже были известны три так называемых "суперпушистых" планеты. Эти объекты, сопоставимые по размеру с Сатурном, обладают крайне низкой плотностью, напоминая по характеристикам сахарную вату. Исследование опубликовано в журнале Astronomical Journal (AJ).

Фото: NASA by JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чёрная дыра

Система Kepler-51 давно интересует астрономов: три её планеты отличаются необычно большими размерами и чрезвычайно низкой плотностью, которая объясняется небольшими ядрами и гигантскими водородно-гелиевыми атмосферами. Однако как эти планеты образовались и сохранили свои нестабильные атмосферы, остаётся загадкой.

Недавнее исследование, посвящённое изучению Kepler-51d с помощью телескопа James Webb, принесло неожиданный результат: планета пересекла диск своей звезды на два часа раньше, чем предполагали модели. Это отклонение стало ключом к открытию четвёртой планеты системы — Kepler-51e.

Kepler-51e, по расчётам, обладает массой, сопоставимой с другими планетами системы, и завершает оборот вокруг звезды за 264 дня. Её гравитационное влияние вызывает изменения в орбитах других планет, что и позволило её обнаружить.

Открытие заставило пересмотреть параметры системы и уточнить модели формирования планет. Астрономы надеются, что дальнейшие наблюдения позволят понять, как формируются и эволюционируют такие необычные "суперпушистые" миры.

"Гравитационные взаимодействия внутри системы Kepler-51 дают нам уникальную возможность глубже исследовать её особенности, а также открыть новые планеты", — отметила Джессика Либби-Робертс, один из руководителей исследования.

Примечательно, что Kepler-51e стала первой планетой, обнаруженной с использованием телескопа James Webb. Это открытие значительно усилило интерес к изучению подобных планетных систем.

Уточнения

Kepler-51 — звезда в созвездии Лебедя. Находится на расстоянии около 2814 световых лет (802 ± 14 парсек) от Солнца. Вокруг звезды обращаются, как минимум, 3 планеты.

