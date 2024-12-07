Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На какую пищу нужно налегать мужчинам, чтобы повысить потенцию
Замачивание орехов: как сделать продукт безопасным и вкусным
Почему важно мыть автомобиль даже зимой
Добавки, которые сделают грунт полезным для домашних цветов
Лера Кудрявцева высказалась о новом тренде на странные пластические операции в Японии
Зимние тренировки: как разогреть суставы и избежать травм
Идеальный матрас: на что обратить внимание, чтобы забыть про боли в спине
4 казахстанских ресторана, которые стоит посетить, по версии французского рейтинга
Тревога или болезнь? Как отличить психоэмоциональные причины от соматических

Суперпушистые планеты: новое открытие в необычной системе

Наука

Международная команда учёных обнаружила четвёртую планету в необычной планетной системе Kepler-51, где ранее уже были известны три так называемых "суперпушистых" планеты. Эти объекты, сопоставимые по размеру с Сатурном, обладают крайне низкой плотностью, напоминая по характеристикам сахарную вату. Исследование опубликовано в журнале Astronomical Journal (AJ).

Чёрная дыра
Фото: NASA by JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чёрная дыра

Система Kepler-51 давно интересует астрономов: три её планеты отличаются необычно большими размерами и чрезвычайно низкой плотностью, которая объясняется небольшими ядрами и гигантскими водородно-гелиевыми атмосферами. Однако как эти планеты образовались и сохранили свои нестабильные атмосферы, остаётся загадкой.

Недавнее исследование, посвящённое изучению Kepler-51d с помощью телескопа James Webb, принесло неожиданный результат: планета пересекла диск своей звезды на два часа раньше, чем предполагали модели. Это отклонение стало ключом к открытию четвёртой планеты системы — Kepler-51e.

Kepler-51e, по расчётам, обладает массой, сопоставимой с другими планетами системы, и завершает оборот вокруг звезды за 264 дня. Её гравитационное влияние вызывает изменения в орбитах других планет, что и позволило её обнаружить.

Открытие заставило пересмотреть параметры системы и уточнить модели формирования планет. Астрономы надеются, что дальнейшие наблюдения позволят понять, как формируются и эволюционируют такие необычные "суперпушистые" миры.

"Гравитационные взаимодействия внутри системы Kepler-51 дают нам уникальную возможность глубже исследовать её особенности, а также открыть новые планеты", — отметила Джессика Либби-Робертс, один из руководителей исследования.

Примечательно, что Kepler-51e стала первой планетой, обнаруженной с использованием телескопа James Webb. Это открытие значительно усилило интерес к изучению подобных планетных систем.

Уточнения

Kepler-51 — звезда в созвездии Лебедя. Находится на расстоянии около 2814 световых лет (802 ± 14 парсек) от Солнца. Вокруг звезды обращаются, как минимум, 3 планеты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Наука и техника
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты Аудио 
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов
Экономика и бизнес
Россия поступила умно, запретив экспорт лома драгоценных металлов Аудио 
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону
Домашние животные
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону Аудио 
Популярное
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания

Шоумен Михаил Галустян рассказал, как ему удаётся придерживаться здорового питания и сохранять себя в хорошей физической форме.

Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Последние материалы
Пенсионеры получат две выплаты в декабре
Как приготовить вкусную пасту лингвини с морепродуктами?
Упражнения для упругой груди: тренируйтесь дома и в зале
Один дома: как занять собаку и избежать бедствий
Как обучают собак-поводырей сопровождать людей до магазинов и метро?
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Названа неожиданная причина головной боли, при которой поможет лечение у ортодонта
Почему вам могут запретить пользоваться автомобилем
Как повысить уровень коллагена в организме
Как высокие ипотечные ставки разрушают мечты простых россиян о собственном жилье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.