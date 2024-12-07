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Тревога или болезнь? Как отличить психоэмоциональные причины от соматических

1:59
Наука

Симптомы тревожных расстройств и депрессии часто маскируются под признаки соматических заболеваний, что затрудняет их диагностику. Об этом в интервью "Газета.Ru" рассказала врач-невролог и специалист по лечению головной боли Научно-клинического центра имени академика Б. В. Петровского Мария Шаповалова.

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Фото: https://www.flickr.com/photos/dinfos_showcase/sets/72157650921376780/ by Airman 1st Class Devin N. Boyer is licensed under commons.wikimedia.org
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Доктор Шаповалова объяснила, что такие пациенты могут жаловаться на боли в животе, головокружение, тошноту, повышенное давление и другие симптомы, которые не имеют органических причин и не связаны с конкретными заболеваниями.

Нередко такие пациенты сначала обращаются к гастроэнтерологам, кардиологам и другим специалистам, проходя многочисленные обследования. Однако отсутствие выявленных патологий вызывает у них еще большее беспокойство.

"Одна из распространенных жалоб тревожных пациентов — мигрирующая боль, которая перемещается из одной части тела в другую", — отмечает врач.

Если боль локализована в конкретной области, например, в руке, это может указывать на проблему именно в этой зоне. Но когда боль не имеет четкой локализации и постоянно "путешествует", это часто связано с психоэмоциональным состоянием.

Среди других жалоб тревожных пациентов — расстройства пищеварения. Они описывают постоянную тошноту, боли в животе, чувство неполного опорожнения кишечника, которые не проходят даже после всех возможных обследований, включая гастроскопию и анализы крови.

В таких случаях стоит учитывать синдром раздраженного кишечника, связанный с тревожным состоянием.

Мария Шаповалова подчеркивает важность междисциплинарного подхода: врачи должны учитывать психоэмоциональное состояние пациента, чтобы предложить эффективное лечение, которое учитывает как физические, так и психологические аспекты.

Уточнения
Тревожные расстройства — группа психических расстройств, характеризующихся выраженной беспричинной тревогой или страхом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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