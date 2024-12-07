Тайны Антарктиды: как ученые обнаружили уникальную микробиоту

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Международная группа полярных исследователей сделала неожиданное открытие в Антарктиде: под ледяной поверхностью озера Энигма, считавшегося полностью замерзшим, скрывается жидкая вода, богатая микробной жизнью. Это открытие было подробно описано в журнале Communications Earth & Environment.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Ученые отправились к озеру в 2019 и 2020 годах в разгар антарктического лета. Используя георадар, они выяснили, что на глубине около 11 метров под поверхностью находится слой воды, чья максимальная глубина достигает 12 метров.

После этого исследователи пробурили лед, чтобы собрать образцы, при этом строго соблюдая методы, исключающие возможность загрязнения.

Озеро Энигма давно считали полностью замерзшим из-за экстремально низких температур региона: в среднем -14°C, а зимой до -40,7°C. Однако его расположение между ледниками Аморфный и Боулдер-Клэй предполагало потенциальный источник воды. Исследования показали, что озеро могло быть образовано в более теплый климатический период.

В лаборатории ученые обнаружили разнообразие микробиоты, включая виды Pseudomonadota, Actinobacteriota и Bacteroidota. Одним из самых удивительных открытий стала пролиферация бактерий суперфилума Patescibacteria.

Эти микроорганизмы отличаются крайне маленькими размерами клеток и генома, что ограничивает количество жизненных процессов, которые они могут выполнять.

Исследователи считают, что современная микробиота может быть потомками древних организмов, переживших суровые условия. Древнее озеро, когда-то полное жизни, превратилось в ледяную капсулу, сохранившую микробную жизнь.

Примечательно, что озеро не высохло, несмотря на пустынные условия. Этот факт указывает на наличие неизвестного источника воды, который поддерживает его существование.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

