Волшебный танец Геминиды: в небе разгорится последний звездопад 2023 года

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Международная метеорная организация (IMO) анонсировала предстоящее астрономическое событие — метеорный поток Геминиды, который достигнет своего пика в ночь с 13 на 14 декабря. Об этом сообщает "Царьград".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Звездопад

Уникальное природное явление будет особенно хорошо заметно для наблюдателей Свердловской области. Астрономическое зрелище совпадет с полнолунием, когда естественный спутник Земли достигнет максимальной видимой фазы.

Специалисты IMO характеризуют Геминиды как наиболее интенсивный метеорный поток года, во время которого небосвод может озариться впечатляющим количеством падающих звезд — до 150 объектов за час. Для оптимального обзора астрономы рекомендуют выбирать локации за городской чертой, минимизируя влияние искусственного освещения. При выборе места наблюдения важно учитывать положение Луны, чтобы ее яркое свечение не препятствовало просмотру метеоров.

Примечательно, что источником этого впечатляющего небесного представления являются фрагменты астероида. Большинство метеоров характеризуется белым свечением, однако встречаются экземпляры, окрашенные в насыщенные красные или изумрудные оттенки.

Стоит отметить, что в минувшем году московские жители оказались лишены возможности наблюдать это захватывающее явление из-за плотной облачности, накрывшей столицу в период максимальной активности потока. Метеорный дождь традиционно приходится на середину последнего месяца года, радуя наблюдателей при благоприятных погодных условиях.

Уточнения

Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков. В 2011 году дал всплеск до 200 метеоров в час, что в 2 раза больше, чем у традиционного августовского потока Персеиды. Часто встречаются яркие метеоры и болиды.

