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Новый модуль "Прогнозирование": российская система предсказания природных катаклизмов

1:21
Наука

Специалисты холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" создали уникальное устройство, способное предсказывать природные катастрофы, такие как землетрясения, шторма и извержения вулканов. Об этом сообщает "Царьград".

Асфальт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Асфальт

Система может выявлять очаги опасности и предоставлять прогнозы развития ситуации.

Модуль "Прогнозирование" является составной частью комплекса мониторинга метеорологической и ледовой обстановки. Искусственный интеллект способен самостоятельно обнаруживать очаги возникновения возможных природных явлений на основе анализа массива данных, получаемых от гидрометеорологических спутников. Под природными явлениями подразумеваются разной степени шторма, возможная сейсмическая активность, оползни, резкое таяние снега, скопления туч и прочее.

Также модуль может предугадать траекторию движения опасных явлений, что позволяет оперативно и своевременно реагировать на возникающие ситуации.

Разработчики подчеркивают, что новый искусственный интеллект не заменит метеорологов, но существенно облегчит их работу. Данная суперсистема станет ценным инструментом для предотвращения природных катаклизмов и минимизации масштабов их последствий.

Уточнения

О́ползень — опасное природное явление, смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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