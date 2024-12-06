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Искусство неандертальцев: что обнаружили археологи в Испании

2:29
Наука

Международная группа археологов из Великобритании и Испании сделала сенсационное открытие, которое ставит под сомнение представление о человеке как о первопроходце в искусстве. По мнению учёных, первыми художниками на Земле могли быть неандертальцы, а не наши прямые предки. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports (JASR).

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая лопатка на месте раскопок

Открытие основано на изучении трафаретных рисунков в испанской пещере Мальтравьесо. Там были обнаружены отпечатки рук, возраст которых превышает 66 тысяч лет. Это делает их старейшими из известных примеров преднамеренного визуального искусства, сохранившихся в археологических записях.

В пещере Мальтравьесо учёные нашли более 60 красных трафаретов, однако их точный возраст оставался загадкой. Для определения времени создания рисунков команда использовала метод изотопного датирования урана и тория в карбонате кальция, покрывавшем изображения.

Было проанализировано 22 образца, и возраст самых древних рисунков составил 66,7 тыс., 55,2 тыс. и 46,6 тыс. лет. Это указывает на то, что их авторами, вероятнее всего, были неандертальцы.

Хотя существует вероятность, что часть рисунков была создана современными людьми, это произошло намного позже — примерно 6000 лет назад.

Данное открытие свидетельствует, что традиция создания трафаретных рисунков в Европе началась задолго до их появления в других частях мира. Для сравнения, самый древний аналогичный рисунок, найденный в пещере Леанг Тимпусенг на индонезийском острове Сулавеси, датируется 39,9 тыс. лет назад.

Также известны отпечатки рук и ног с Тибетского нагорья возрастом около 200 тыс. лет. Однако до сих пор нет доказательств, что они были сделаны намеренно, а не случайно оставлены в грязи около горячего источника.

Эти результаты позволяют предположить, что неандертальцы обладали когнитивными способностями для создания искусства, что ставит их ближе к современному человеку, чем считалось ранее.

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