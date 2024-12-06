Исследование раскрывает скрытые механизмы психических расстройств

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Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио провели исследование, связанное с психическими расстройствами, такими как шизофрения и расстройства аутистического спектра. Они выяснили, что эти состояния связаны с уменьшением объемов определённых областей мозга.

Фото: https://www.flickr.com/photos/dinfos_showcase/sets/72157650921376780/ by Airman 1st Class Devin N. Boyer is licensed under commons.wikimedia.org Препарат для лечения шизофрении

Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

В исследовании использовали лабораторных мышей с генетической модификацией: у них был удалён ген Tbx1, расположенный в хромосоме 22q11.2.

Этот ген играет ключевую роль в развитии когнитивных функций и связан с рядом психических нарушений, включая аутизм, шизофрению и умственную отсталость. Ученые изучали, как отсутствие гена влияет на структуру мозга и когнитивные способности.

Мыши прошли два теста:

Водный лабиринт Морриса для оценки пространственной памяти.

Тест на переключение внимания, который проверяет способность адаптироваться к изменениям.

Результаты показали, что мыши с дефицитом Tbx1 демонстрировали заметно худшие результаты по сравнению с контрольной группой.

Исследование также выявило структурные изменения мозга. У мышей с отсутствием гена были уменьшены объёмы миндалины и прилегающих к ней зон коры головного мозга. Также пострадала область, где миндалевидное тело приобретает грушевидную форму.

Эти структуры играют ключевую роль в восприятии сенсорных сигналов, управлении эмоциональным поведением и регулировании эмоциональных реакций.

Выводы работы дают новое понимание о связи генетических факторов с нейроанатомией и психическими расстройствами, а также указывают на перспективы изучения гена Tbx1 для лечения подобных состояний.

Уточнения

Психи́ческое (мента́льное) расстро́йство (психи́ческое заболева́ние, в некоторых авторитетных источниках, например в МКБ-10, утверждается, что это не совсем синонимы) — в широком смысле состояние психики, отличное от нормального, здорового.

