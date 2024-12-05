Комета Чурюмова-Герасименко: тайны воды из космоса

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Ученые обнаружили, что вода на комете Чурюмова-Герасименко отличается от земной, но не по той причине, которую многие ожидали.

Фото: Wikimedia Commons by Nielander, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Комета Понса-Брукса

В 1969 году советский астроном Клим Чурюмов случайно обнаружил комету, которая оказалась похожей на другую. В 2000-х годах, во время подготовки миссии "Розетта" к исследованию комет, ученые упустили момент запуска, и комета Чурюмова-Герасименко стала неожиданным объектом исследования.

Наблюдения, проведенные зондом "Розетта", показали, что эта комета необычной формы: две части разного размера соединены "перешейком".

В космосе встречаются и другие примеры такого своеобразного внешнего вида, самый яркий — астероид Аррокот в Поясе Койпера (за Нептуном). Такие небесные тела называют контактно-двойными малыми планетами: предположительно, это результат встречи и слияния двух изначально отдельных тел.

В ходе исследования зонда "Розетта" ученые обнаружили, что с поверхности кометы извергаются разнообразные многосложные органические соединения, а еще молекулярный кислород, крайне редко встречающийся в космосе. Все это выходит из кометы вместе с потоками испаряющейся воды, которые поднимаются над ней и расходятся в разные стороны, словно лучи, во время ее приближения к Солнцу.

Вблизи Солнца комета Чурюмова-Герасименко находится между Землей и Марсом, в самой дальней — за Юпитером.

Благодаря зонду "Розетта" удалось составить представление о кометной воде. Картина, получившаяся неожиданной, могла разочаровать некоторых ученых: оказалось, водяные пары над этой кометой разительно отличаются от земной воды. Разница в том, как часто в молекулах воды обнаруживаются атомы тяжелого водорода — дейтерия.

Выяснилось, что над кометной комой витают чуть ли не сплошные пары тяжелой воды, а это земной среде несвойственно: в нашей воде дейтерия сравнительно немного. Из этого многие сделали вывод, что земные океаны вряд ли могут иметь космическое происхождение.

Недавно команда планетологов из США, Швейцарии и Франции пересмотрела результаты этих измерений. Ученые выразили мнение, что сами данные верны, но не показывают реального состояния воды в комете Чурюмова-Герасименко: в окружающем ее веществе много пылевых частиц, а они хорошо удерживают в себе молекулы тяжелой воды.

Таким образом, обычная, "легкая" вода мгновенно улетучивается, а ее более "увесистая" разновидность сохраняется. Это, по мнению исследователей, и создает впечатление, будто вода кометы богата дейтерием. На самом деле соотношение тяжелого и обычного водорода в ее воде близко к земному.

В 2014 году спускаемый аппарат "Филы" успешно высадился на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко и попытался пробурить ее, но, судя по всему, не удалось: осталось неясным, попали ли какие-то поднятые образцы в заготовленные для них ячейки.

Уточнения

Коме́та — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.

