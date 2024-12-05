Археологи обнаружили идеально сохранившуюся древнюю могилу гунна в Ростовской области

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В ходе масштабных раскопок на территории Танаисского археологического музея-заповедника, расположенного в Мясниковском районе Ростовской области, археологическая экспедиция сделала сенсационную находку: идеально сохранившуюся гробницу, относящуюся к эпохе гуннов. Об этом сообщает rostovgazeta.ru

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

По предварительным оценкам, захоронение датируется IV-V веками нашей эры. Как сообщают СМИ, в могиле покоится представитель знатного рода гуннского племени.

Состояние погребения поразило исследователей своей неповрежденностью — подобных образцов ранее обнаружено не было. Внутри гробницы были найдены предметы, указывающие на высокий социальный статус покойного: сосуд для напитков, кинжал и серебряная пряжка от пояса. Эти артефакты позволят ученым получить более полное представление о культуре и быте гуннов.

Гунны, кочевой народ, сформировавшийся в степях Восточной Европы во II-V веках, прославились своими завоевательными походами. Они постоянно расширяли свои владения, захватывая скот и обращая в рабство людей. Нападение гуннов на готов в Причерноморье стало одним из катализаторов Великого переселения народов, приведшего к масштабным изменениям в политической карте Европы. Эта находка обещает пролить свет на малоизученную историю гуннского царства и его влияние на события тех времен.

Уточнения

Археоло́гия — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

