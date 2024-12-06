Антарктида зеленеет: учёные зафиксировали неожиданные изменения

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые провели анализ спутниковых данных за последние 35 лет и обнаружили, что Антарктида становится все зеленее. О результатах исследования сообщает портал Universe Today (UT).

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Основу растительного мира Антарктического полуострова составляют мхи и лишайники. Эти организмы удивительно адаптированы к экстремальным условиям — они растут прямо на скалах, постепенно формируя почву для других растений.

Исследование показало, что площадь растительности в Антарктиде увеличилась более чем в 10 раз: с 0,86 квадратного километра в 1986 году до 11,95 квадратного километра в 2021 году. Эти данные подтверждаются не только спутниковыми наблюдениями, но и полевыми исследованиями, в ходе которых ученые анализировали углеродные отложения, извлеченные из мхов.

Результаты показали, что за последние 50 лет мхи начали разрастаться гораздо быстрее, что связывают с глобальным потеплением и таянием ледников.

"Это результат изменений климата, которые превращают ледяную землю в новые зоны для роста растений", — заявил Томас Роланд, один из авторов исследования.

Однако не всё так однозначно. Ученые обеспокоены тем, что новые более теплые условия могут привлечь агрессивные виды растений, которые завезет человек или которые попадут на полуостров ветром. Это может поставить под угрозу экосистему, адаптированную к суровому холоду.

"Нам нужно понимать, что будет происходить дальше, когда лед начнет уступать зелени", — добавил Роланд.

Эти выводы подчеркивают глубину климатических изменений и их влияние даже на самые удаленные и суровые регионы планеты.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

