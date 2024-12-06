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Океаны Земли: их истоки спрятаны в глубинах космоса

1:46
Наука

Американские учёные сделали удивительное открытие: вода с кометы Чурюмова-Герасименко (67P) по своему молекулярному составу оказалась схожей с земной океанической водой. Эти выводы опубликованы в журнале Science Advances.

Океан
Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

С момента начала наблюдений за кометами в 1960-х годах научное сообщество активно обсуждало гипотезу о том, что именно кометы могли принести воду на Землю. Особенностью воды с комет является её повышенное содержание изотопа дейтерия, что говорит о формировании таких объектов в условиях крайне низких температур за пределами орбиты Сатурна.

Ранее исследования показывали, что в некоторых кометах наблюдается сходное соотношение водорода и дейтерия с земной водой, что поддерживало теорию о роли комет в обеспечении нашей планеты водой. Однако данные, полученные в рамках миссии Rosetta Европейского космического агентства в 2014 году, противоречили этой гипотезе.

Оказалось, что вода с кометы 67P содержит значительно больше дейтерия, чем земная, что породило сомнения в её связи с формированием земных океанов.

Но новое исследование помогло пересмотреть эти выводы. Ученые обнаружили, что в прошлых замерах уровень дейтерия был искусственно завышен из-за примесей пыли, что привело к искажению данных. После корректировки выяснилось, что вода на комете 67P всё же схожа с земной. Этот вывод может изменить представления о происхождении воды на Земле и роли космических объектов в её формировании.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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