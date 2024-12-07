Учёные обнаружили внутри Цереры органический резервуар

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Института астрофизики Андалусии (IAA-CSIC) проанализировали данные миссии NASA Dawn и обнаружили 11 новых регионов на Церере, которые могут содержать органические материалы. Исследование было опубликовано в The Planetary Science Journal.

Фото: http://www.eso.org/public/images/eso1609a/ by ESO/L.Calçada/NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/Steve Albers/N. Risinger (skysurvey.org), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Церера

Церера, крупнейший объект в поясе астероидов, известна своим богатым содержанием воды и признаками геологической активности. Органические соединения впервые были обнаружены около кратера Эрнутет в 2017 году, что вызвало дебаты о происхождении этих веществ — экзогенное или внутреннее. Новое исследование подтверждает возможность существования внутреннего источника органики на карликовой планете.

Для анализа учёные использовали спектральный метод SMA и данные камеры высокого разрешения Framing Camera 2 (FC2) на аппарате Dawn. Этот метод позволил определить распределение органических соединений на поверхности Цереры. Затем спектрометр VIR был использован для более детального анализа химического состава.

Были найдены 11 регионов, в основном возле экватора, где солнечное излучение заметно влияет на спектральные свойства органических материалов. Исследователи считают, что эти материалы подвергаются деградации под действием солнечного ветра и радиации, что объясняет различия в интенсивности сигналов между регионами.

Особое внимание привлекла область между бассейнами Урвара и Ялоде, где органика, вероятно, была выброшена из глубоких слоёв Цереры в результате мощных ударов. Учёные считают, что такие выбросы указывают на внутреннее происхождение материалов. Итальянские коллеги также подтвердили, что скорость разложения органики под воздействием солнечного излучения выше, чем ранее предполагалось.

Уточнения

Цере́ра (1 Ceres по каталогу ЦМП; символ: ) — наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Расположена в поясе астероидов.

