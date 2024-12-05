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Выяснилось, что неандертальцы были первыми художниками

2:05
Наука

Исследователи из Университета Саутгемптона и их коллеги провели исследование, которое бросает вызов традиционным представлениям о возникновении искусства. Они обнаружили, что трафареты рук в испанской пещере Мальтравьесо имеют минимальный возраст 66 700 лет, что свидетельствует о том, что первыми художниками могли быть неандертальцы, а не современные люди.

неандерталец
Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
неандерталец

Трафареты рук в пещере Мальтравьесо являются одной из самых древних форм намеренно созданного визуального искусства. Исследователи проанализировали более 60 красных трафаретов с использованием передового метода датирования U-серии, который позволил уточнить минимальный возраст корок карбоната кальция, покрывающих пигменты.

Метод датирования U-серии основан на измерении соотношения изотопов урана и тория в кальцитовых корках. Этот метод позволяет определить возраст образований с высокой точностью. Исследователи взяли минимальные образцы карбоната, чтобы сохранить целостность произведений искусства.

Анализ 22 образцов из пещеры Мальтравьесо показал широкий диапазон минимального возраста корок: от голоцена до среднего палеолита. Самая древняя корка, покрывающая трафарет руки в глубокой нише пещеры, была датирована 66 700 лет назад. Ещё два образца показали минимальный возраст 55 240 и 46 600 лет.

Эти данные указывают на то, что искусство возникло задолго до появления первых современных людей в регионе. Учёные подчёркивают, что образование карбонатных корок зависит от локальных условий, таких как влажность, что может объяснить варьирующийся возраст отложений. Однако результаты анализа показывают, что традиция изготовления ручных трафаретов в Европе зародилась значительно раньше, чем в других регионах мира.

Уточнения

То́рий (химический символ — Th, от лат. Thorium) — химический элемент 3-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы третьей группы, IIIB) седьмого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 90. Простое вещество торий — тяжёлый слаборадиоактивный металл серебристого-белого цвета.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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