Первое искусственное человеческое сердце может появиться в 2025 году

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Современные достижения в сфере трансплантологии и биопечати открывают уникальные возможности для решения проблемы нехватки донорских органов.

Фото: pxhere микроскоп

В ближайшие годы предположительно, технологии 3D-печати и разработки искусственных органов смогут кардинально изменить подходы к лечению сердечной недостаточности и других заболеваний.

По прогнозам Saxo Bank, к 2025 году учёные смогут впервые создать полностью функционирующее человеческое сердце с использованием 3D-биопечати. Данная технология даёт возможность разрабатывать органы, индивидуально адаптированные к ДНК конкретного пациента, что содействует ликвидации глобального дефицита донорских органов.

После процесса печати сердце помещают в биореактор для "дозревания", после чего оно проходит тестирование на животных. Успех этой инновации может совершить переворот в области регенеративной медицины и персонализированного здравоохранения.

Уточнения

3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке.

