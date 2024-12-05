Первое искусственное человеческое сердце может появиться в 2025 году

Современные достижения в сфере трансплантологии и биопечати открывают уникальные возможности для решения проблемы нехватки донорских органов.
В ближайшие годы предположительно, технологии 3D-печати и разработки искусственных органов смогут кардинально изменить подходы к лечению сердечной недостаточности и других заболеваний.
По прогнозам Saxo Bank, к 2025 году учёные смогут впервые создать полностью функционирующее человеческое сердце с использованием 3D-биопечати. Данная технология даёт возможность разрабатывать органы, индивидуально адаптированные к ДНК конкретного пациента, что содействует ликвидации глобального дефицита донорских органов.
После процесса печати сердце помещают в биореактор для "дозревания", после чего оно проходит тестирование на животных. Успех этой инновации может совершить переворот в области регенеративной медицины и персонализированного здравоохранения.
3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.