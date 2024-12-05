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Мамонты составляли 40% рациона древних жителей Америки

1:19
Наука

Ученые впервые предоставили прямые доказательства того, что древние американцы, в частности представители культуры Кловис, в основном полагались на мамонтов и других крупных животных как на источник пищи.

мамонт
Фото: www.flickr.com by Flying Puffin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
мамонт

Это исследование, опубликованное в журнале Science Advances, основывалось на анализе стабильных изотопов, которые позволили смоделировать рацион матери младенца, найденного в захоронении возрастом 13 000 лет в Монтане. Результаты показали, что примерно 40% рациона составляли мамонты, а остальные крупные млекопитающие, такие как лоси и бизоны, заполняли остальную часть.

Такая стратегия позволяла людям культуры Кловис активно мигрировать и заселять новые территории, избегая зависимости от мелкой локальной дичи. Это также объясняет их быстрое распространение по обеим Америкам. Охота на мамонтов предоставляла не только пищу, но и ресурсы для инструментов и оружия. Ученые считают, что эффективность охоты могла способствовать вымиранию мегафауны, особенно в условиях климатических изменений.

Ученые отметили, что культура Кловис демонстрирует уникальное сочетание охотничьих навыков и адаптации к изменяющейся среде.

Уточнения

Ма́монты (лат. Mammuthus) — вымерший род млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена (5 млн лет назад) по начало голоцена (ок. 4 тыс. лет назад).

Аме́рика — часть света, объединяющая два материка, Северную и Южную Америки, а также близлежащие острова (включая Гренландию).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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