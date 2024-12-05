Недавно обнаруженная креветка угрожает морской экосистеме близ Греции

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

В греческом заливе Термаикос наблюдается активное размножение атлантической креветки Penaeus aztecus, впервые зафиксированной в регионе в 2012 году.

Фото: flickr.com by Benh LIEU SONG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Море

Новое инвазивное видовое присутствие, вероятно, связано с судоходством. Ученые и местные эксперты опасаются, что конкуренция за ресурсы с местной креветкой может повлиять на экосистему.

Местная креветка из Термаикоса, известная своим качеством и вкусом, остается предпочтительным продуктом, продаваемым по более высокой цене. Однако атлантическая креветка отличается быстрыми темпами размножения и имеет более крупный размер. Исследования показывают, что эти два вида могут сосуществовать, хотя и конкурируют за пищу и места размножения.

Отличия между видами также проявляются в глубинах и сезонах размножения: атлантическая креветка откладывает яйца на больших глубинах в августе-октябре, а термаикосская — на мелководье в июне-июле. Несмотря на различия, их жизненные циклы схожи.

Местные рыбаки уже отмечают присутствие обоих видов в уловах, что подтверждает их сосуществование. При этом наблюдается значительная вариативность в размерах популяций.

Продолжаются исследования, направленные на оценку долгосрочных последствий и стратегии управления этим феноменом.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).



Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

