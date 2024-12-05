Падение астероида в Якутии было предсказано с точностью до минуты

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3 декабря астероид диаметром 70 сантиметров вошел в атмосферу Земли, предположительно в 17:15 по московскому времени, предсказывали учёные накануне события.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DART_collision-2.jpg by NASA/Johns Hopkins APL Астероид

Согласно данным Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне, небесное тело сгорело в виде яркого "огненного шара" над восточной Сибирью.

Этот случай стал уже одиннадцатым в истории, когда астероид был обнаружен и его траектория точно спрогнозирована до столкновения, что подтверждает эффективность современных систем планетарной защиты.

Успехи в вычислении траектории и обнаружении астероидов такого небольшого размера демонстрируют высокие технологические возможности обсерваторий и специализированного программного обеспечения.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.



Яку́тия официально — Республика Саха́ (аббревиатура — РС(Я); якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ — «земля якутов», аббревиатура — СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

