Падение астероида в Якутии было предсказано с точностью до минуты

3 декабря астероид диаметром 70 сантиметров вошел в атмосферу Земли, предположительно в 17:15 по московскому времени, предсказывали учёные накануне события.
Согласно данным Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне, небесное тело сгорело в виде яркого "огненного шара" над восточной Сибирью.
Этот случай стал уже одиннадцатым в истории, когда астероид был обнаружен и его траектория точно спрогнозирована до столкновения, что подтверждает эффективность современных систем планетарной защиты.
Успехи в вычислении траектории и обнаружении астероидов такого небольшого размера демонстрируют высокие технологические возможности обсерваторий и специализированного программного обеспечения.
Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.
Яку́тия официально — Республика Саха́ (аббревиатура — РС(Я); якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ — «земля якутов», аббревиатура — СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.