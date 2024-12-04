В Италии создали первую в мире квантовую батарею

Итальянские учёные из Университета Генуи разработали первую в мире квантовую батарею, основанную на использовании спина частиц для хранения энергии.
Под руководством профессора Дарио Ферраро команда смогла создать миниатюрное устройство, которое применяет принципы квантовой механики в совершенно новом формате. Исследование стало возможным благодаря работе в группе теории конденсированной материи под руководством Мауры Сассетти.
Батарея использует взаимодействие двух цепей спинов-½, что позволяет стабильно удерживать энергию без внешнего источника. Уникальная технология зарядки основана на модуляции внутренних параметров системы и не требует высокой точности в управлении, что делает её пригодной для реальных приложений.
Начальные тесты подтвердили высокую эффективность батареи, и учёные видят в этой разработке потенциал для её применения не только в области энергетики, но и в квантовых вычислениях. Исследователи планируют изучить влияние температуры и других факторов на зарядку подобных устройств, включая модели, использующие подходы теории Изинга.
Основной вызов заключается в том, чтобы превратить перспективную технологию в практическое решение для хранения энергии будущего, объединив квантовую механику с актуальными потребностями человечества.
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