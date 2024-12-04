В Италии создали первую в мире квантовую батарею

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Итальянские учёные из Университета Генуи разработали первую в мире квантовую батарею, основанную на использовании спина частиц для хранения энергии.

Фото: U.S. Navy by Greg Vojtko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Физик

Под руководством профессора Дарио Ферраро команда смогла создать миниатюрное устройство, которое применяет принципы квантовой механики в совершенно новом формате. Исследование стало возможным благодаря работе в группе теории конденсированной материи под руководством Мауры Сассетти.

Батарея использует взаимодействие двух цепей спинов-½, что позволяет стабильно удерживать энергию без внешнего источника. Уникальная технология зарядки основана на модуляции внутренних параметров системы и не требует высокой точности в управлении, что делает её пригодной для реальных приложений.

Начальные тесты подтвердили высокую эффективность батареи, и учёные видят в этой разработке потенциал для её применения не только в области энергетики, но и в квантовых вычислениях. Исследователи планируют изучить влияние температуры и других факторов на зарядку подобных устройств, включая модели, использующие подходы теории Изинга.

Основной вызов заключается в том, чтобы превратить перспективную технологию в практическое решение для хранения энергии будущего, объединив квантовую механику с актуальными потребностями человечества.

Уточнения

Квант (от лат. quantum — «сколько») — неделимая часть какой-либо величины в физике; общее название определённых порций энергии (квант энергии), момента количества движения (углового момента), его проекции и других величин, которыми характеризуют физические свойства микро- (квантовых) систем.



Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

