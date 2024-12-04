Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Фото: commons.wikimedia.org by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ночное небо

В Северном полушарии в этот день солнце достигает самой низкой точки над горизонтом, а световой день становится самым коротким в году. В то же время в Южном полушарии происходит летнее солнцестояние, когда солнце находится максимально высоко.

Согласно данным, зимнее солнцестояние обычно приходится на 21 или 22 декабря. Это зависит от високосного года. Например, в год перед високосным солнцестояние наступает 22 числа. Редкие исключения, когда оно выпадает на 20 или 23 декабря, происходят только раз в несколько столетий. Так, следующий день зимнего солнцестояния 20 декабря будет отмечен лишь в 2080 году, а 23 декабря — в 2303 году.

В 2024 году зимнее солнцестояние выпадет на 21 декабря.

Уточнения

Солнцестоя́ние (древнеславянское название солнцеворо́т) — астрономическое событие, при котором Солнце над горизонтом в истинный полдень находится на максимальной (летнее солнцестояние) или минимальной (зимнее солнцестояние) высоте.



День — промежуток времени от восхода до захода солнца.

