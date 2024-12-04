Уникальная амфибия длиной 48 см обнаружена в Эквадоре

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные обнаружили ранее неизвестную амфибию в эквадорской провинции Эсмеральдас.

Фото: scienzenotizie.it by Marco Oliver Rödel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Амфибия

Уникальное животное, принадлежащее к семейству безногих амфибий, внешне напоминает змею или червя и достигает длины 48 сантиметров. Его открытие стало возможным благодаря серии научных экспедиций в тропические леса, проводившихся с 2009 по 2024 годы. Поводом для исследований послужил образец, найденный в архиве музея одним из учёных.

Новую амфибию отличают небольшие глаза, смягчённая форма морды, мощное тело и необычные зубы, загнутые назад. Она живёт под землёй, передвигаясь в грязи и питаясь дождевыми червями. Несмотря на её архаичный внешний вид, точность идентификации была подтверждена анализом ДНК, который подтвердил, что это совершенно новый вид.

Это открытие подчёркивает уникальность подземной экосистемы южноамериканских лесов и демонстрирует исключительную приспособляемость амфибий.

Уточнения

Земново́дные или амфи́бии (лат. Amphibia), — класс четвероногих позвоночных животных, включающий в себя (в числе прочих) тритонов, саламандр, лягушек и червяг и насчитывающий около 8 700 современных видов.



Эквадо́р (исп. Ecuador), официальное название — Респу́блика Эквадо́р (исп. República del Ecuador [reˈpuβlika ðel ekwaˈðor]), — унитарное государство на северо-западе Южной Америки.

