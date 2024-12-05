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Как древняя катастрофа на Земле сделала жизнь возможной

1:52
Наука

Древнее столкновение, приведшее к формированию Луны, могло сыграть ключевую роль в создании условий для жизни на Земле. Более 4,4 миллиарда лет назад объект размером с Марс врезался в первобытную Землю, образовав спутник и, как предполагается, обогатив планету важными элементами — углеродом, азотом и серой, необходимыми для зарождения жизни.

Поверхность Нептуна
Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поверхность Нептуна

На тот момент Земля напоминала Марс: её поверхность была бедна летучими элементами. Ядро, насыщенное этими веществами, не делилось ими с внешними слоями планеты. Считалось, что летучие элементы могли быть доставлены углеродистыми хондритами — особыми видами метеоритов. Однако их изотопные соотношения не совпадают с тем, что наблюдается на Земле.

Исследователи предположили, что элементы могли быть привнесены планетой, столкнувшейся с Землёй. В лабораторных условиях были воссозданы экстремальные температуры и давления, при которых могло сформироваться ядро гипотетической планеты.

Эксперименты показали, что углерод, азот и сера распределяются по планете в зависимости от их концентраций и взаимодействий с железом.

Симуляции подтвердили, что наиболее вероятным сценарием было столкновение с планетой, чьё ядро содержало около 25-30% серы. Такой состав мог обеспечить правильное соотношение углерода и азота на Земле.

Результаты исследования подчеркивают важность подобных столкновений для формирования химического состава планет. Эти данные расширяют понимание процессов, лежащих в основе возникновения жизни, и предлагают новое объяснение уникальности Земли.

 

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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