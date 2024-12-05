Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как проверить подержанные автозапчасти перед покупкой
Британия признала зависимость от рыбопродукции из России
Украсьте свой сад красивым деревом! Советы по посадке плакучей ивы
Способны ли кошки понимать нас, когда мы говорим? Интересное исследование японских учёных
Узнайте, как кожура банана улучшает урожай на даче
Туристы в Италии столкнутся с проверкой полиции уже при заезде
Уход за садом после снегопада: что нужно сделать прямо сейчас
9 из 10 женщин под угрозой: спасите себя от рака шейки матки
Спасаем теплицу, грядки и кусты: зимние секреты садоводов

Полярные сияния раскрыли скрытую связь между Солнцем и Землёй

1:45
Наука

Полярные сияния, украшающие ночное небо вокруг полюсов, представляют собой зрелище, возникающее при взаимодействии высокозаряженных частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли.

Северное сияние
Фото: commons.wikimedia.org by Fotograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Северное сияние

Долгое время считалось, что северное и южное сияния являются зеркальными, однако наблюдения показали значительные различия. Недавние исследования указывают на асимметрию магнитного хвоста Земли как возможную причину этой разницы.

Магнитное поле Земли, возникающее благодаря процессам в её ядре, взаимодействует с солнечным ветром, который несёт в себе собственное магнитное поле. На дневной стороне планеты оно сжимается, а на ночной вытягивается в так называемый магнитный хвост.

Именно эта область играет ключевую роль в формировании сияний, ведь они проявляются ночью. Асимметрия в хвосте Земли вызвана несовпадением магнитных полей планеты и солнечного ветра. Когда эти поля смещаются, проявляются различия между северным и южным сияниями.

Интересным открытием стало то, что процессы в магнитном хвосте, ранее считавшиеся причиной асимметрии, наоборот, приводят сияния к большей согласованности. Это противоречит ожиданиям и открывает новые вопросы о природе взаимодействий между Землёй и Солнцем.

Полярные сияния — не только эстетическое явление, но и отражение космической погоды, которая может оказывать существенное влияние на технологии, включая спутники и энергосистемы. Понимание механизмов их возникновения помогает уточнять прогнозы космической погоды и предотвращать её негативные последствия.

 

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дистанционный запуск авто зимой: почему это может стоить вам машины
Авто
Дистанционный запуск авто зимой: почему это может стоить вам машины Аудио 
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сводка с фронта: рождественское наступление Зеленского переносится, Курахово висит на волоске Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Последние материалы
Исследование раскрыло процесс кристаллизации Солнца в будущем
Команда Трампа на встрече с Ермаком не проявила интереса к идее вступления Украины в НАТО
Китайский автопром переходит на гибриды, чтобы обойти тарифы ЕС
Скрытые номера на трассах: что грозит нарушителям
Преждевременное старение: привычки, которые губят вашу кожу
Удивительные Сады Сингапура: что скрывается в их кронах
Как общаются попугаи? Удивительные факты
Как задобрить Змею в 2025 году: лучшие блюда для праздника
Оригинальные идеи приготовления омлета без молока
Секреты размножения растения удачи: три простых метода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.