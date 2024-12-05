Полярные сияния раскрыли скрытую связь между Солнцем и Землёй

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Полярные сияния, украшающие ночное небо вокруг полюсов, представляют собой зрелище, возникающее при взаимодействии высокозаряженных частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли.

Фото: commons.wikimedia.org by Fotograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Северное сияние

Долгое время считалось, что северное и южное сияния являются зеркальными, однако наблюдения показали значительные различия. Недавние исследования указывают на асимметрию магнитного хвоста Земли как возможную причину этой разницы.

Магнитное поле Земли, возникающее благодаря процессам в её ядре, взаимодействует с солнечным ветром, который несёт в себе собственное магнитное поле. На дневной стороне планеты оно сжимается, а на ночной вытягивается в так называемый магнитный хвост.

Именно эта область играет ключевую роль в формировании сияний, ведь они проявляются ночью. Асимметрия в хвосте Земли вызвана несовпадением магнитных полей планеты и солнечного ветра. Когда эти поля смещаются, проявляются различия между северным и южным сияниями.

Интересным открытием стало то, что процессы в магнитном хвосте, ранее считавшиеся причиной асимметрии, наоборот, приводят сияния к большей согласованности. Это противоречит ожиданиям и открывает новые вопросы о природе взаимодействий между Землёй и Солнцем.

Полярные сияния — не только эстетическое явление, но и отражение космической погоды, которая может оказывать существенное влияние на технологии, включая спутники и энергосистемы. Понимание механизмов их возникновения помогает уточнять прогнозы космической погоды и предотвращать её негативные последствия.

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora), устар. «па́зори» — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

