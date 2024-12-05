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Исследование раскрыло процесс кристаллизации Солнца в будущем

Наука

Исследования показывают, что звёзды, завершающие свой жизненный цикл, превращаются в белых карликов — ультракомпактные звёздные остатки с массой, сопоставимой с Солнцем, но размерами, близкими к планетам. Этот этап длится миллиарды лет, в течение которых звёзды сбрасывают внешние слои и исчерпывают остатки ядерной энергии.

Вспышки на солнце
Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вспышки на солнце

Новое исследование, основанное на данных спутника "Гайя", обнаружило, что белые карлики проходят уникальную трансформацию — процесс кристаллизации. На определённой стадии развития ядро звезды начинает выделять скрытое тепло, что замедляет охлаждение и приводит к формированию кристаллической структуры.

Такой процесс подтверждает теорию, выдвинутую учёными 50 лет назад.

Исследование охватило 15 000 белых карликов в радиусе 300 световых лет от Земли. Установлено, что одинаковая яркость и цвет звёзд на разных стадиях свидетельствуют о прохождении общей стадии эволюции. Этот процесс может продлевать фазу белого карлика на миллиарды лет, что требует пересмотра методов определения возраста звёзд и галактик.

Наука пока не даёт ответа на вопрос о конечной стадии эволюции таких звёзд. Теоретически они могут превращаться в "чёрных карликов", полностью лишённых света и тепла, однако для этого потребуются квадриллионы лет, и Вселенная пока слишком молода для появления таких объектов.

Дальнейшие исследования белых карликов, наблюдаемых благодаря спутнику "Гайя", помогут разгадать многие тайны звёздной жизни.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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