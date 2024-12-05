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Учёные обнаружили следы космического удара под двухкилометровым льдом

1:51
Наука

Под ледяным покровом Гренландии, толщиной более 1,5 километров, обнаружено круглое углубление, сформировавшееся в результате столкновения с космическим телом. Новый ударный кратер, описанный в научной статье, стал вторым из известных в регионе. Он находится в 183 километрах от другого кратера, известного как "Гайавата", найденного ранее.

Гренландский ледник
Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гренландский ледник

Размеры нового кратера впечатляют: диаметр составляет 36 километров, что делает его 22-м по величине среди обнаруженных на Земле. Для его изучения использовались радиолокационные данные, полученные с помощью спутников и авиации.

Этот метод позволяет "заглянуть" под ледяной щит, анализируя отражение радиоволн от коренной породы. Благодаря открытым данным, исследование было доступно любому заинтересованному.

Возраст кратера остаётся неустановленным. Предварительные оценки варьируются от 100 миллионов до 100 тысяч лет. Подсчёты усложняются движением ледяного слоя и эрозией. Единственная альтернатива ударному происхождению — это вулканическая кальдера, однако магнитные аномалии, характерные для вулканов, отсутствуют.

Несмотря на географическую близость двух кратеров, их возникновение не изменяет общих представлений о количестве таких структур в Арктике. Вероятно, оба кратера — самые крупные и заметные, тогда как меньшие остаются скрытыми.

Для более детального изучения потребуется бурение льда на глубину до 2 километров и последующий анализ породы. Эти задачи требуют значительных ресурсов и технологий, что делает процесс изучения особенно сложным.

 

Уточнения

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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