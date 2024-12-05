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Почему в Сибири идёт черный снег

1:58
Наука

В Кузбассе, одном из крупнейших угольных месторождений мира, зимой частым явлением становится выпадение чёрного снега. Загрязнение связано с угольной пылью, которая попадает в атмосферу из шахт и промышленных объектов.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зимняя дорога

Местные источники утверждают, что проблема усугубляется неисправным оборудованием, предотвращающим распространение пыли. Однако этот феномен считается обычным для региона и не ограничивается воздействием одного предприятия.

Снег становится индикатором загрязнения, делая угольную пыль особенно заметной. Экологи отмечают, что она присутствует в воздухе круглогодично, но в другое время года её трудно увидеть.

Последствия загрязнения отражаются на здоровье населения: средняя продолжительность жизни жителей региона ниже, чем в среднем по стране, а уровень заболеваемости туберкулёзом и психическими расстройствами выше.

Попытки скрыть проблему предпринимались. В декабре 2018 года местные власти закрашивали чёрный снег белой краской, что вызвало широкий общественный резонанс. Эта практика подчеркивает отсутствие реальных шагов по смягчению экологических последствий.

Кузбасс — не единственный регион Сибири, страдающий от экологических катастроф. Красные дожди из-за промышленных отходов и песчаные бури также периодически возникают. В то же время угольная промышленность продолжает оказывать значительное воздействие на глобальный климат, выбрасывая углекислый газ, что усиливает изменение климата.

Международные организации призывают бойкотировать уголь из Кузбасса до тех пор, пока не будут приняты строгие меры по охране окружающей среды. Однако корень проблемы лежит в отсутствии безопасных способов использования угля как энергетического ресурса.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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