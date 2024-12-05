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Как синие киты стали самыми большими животными Земли

1:57
Наука

Синие киты (Balaenoptera musculus) являются крупнейшими животными в истории Земли. Эти удивительные существа могут достигать длины до 34 метров и веса более 150 тонн, что в несколько раз превышает размеры обычного школьного автобуса.

Кит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кит

Обитающие в океанах по всему миру, они способны мигрировать на огромные расстояния, перемещаясь от полярных регионов до тропиков в поисках пищи или для выкармливания потомства.

Питаются синие киты исключительно крилем — мелкими морскими организмами, похожими на креветок. Огромные объемы воды, которые киты засасывают при кормлении, фильтруются через китовый ус — пластины из кератина, улавливающие добычу. Один глоток может обеспечить киту около полумиллиона калорий.

Синие киты — долгожители, способные прожить до 90 лет. Практически не имея естественных врагов, за исключением редких случаев нападения касаток, они страдают в основном от антропогенных факторов: судоходства, загрязнения воды и изменения климата.

Популяция синих китов остаётся под угрозой, но благодаря охранным мерам их численность медленно увеличивается.

Эти млекопитающие общаются на больших расстояниях при помощи низкочастотных звуков, недоступных человеческому уху. Несмотря на свои размеры, они остаются скрытными: способны задерживать дыхание на 20 минут и преодолевать значительные расстояния, что затрудняет их изучение.

Современные технологии, такие как дроны и спутниковые метки, помогают расширить понимание их поведения и миграционных маршрутов.

На сегодняшний день синие киты остаются символом величия и загадочности океанских глубин, напоминая о необходимости сохранять биологическое разнообразие морской среды.

Уточнения

Си́ний кит (также голубо́й кит, или си́ний полоса́тик, или голубо́й полоса́тик, у китобоев — английское блюва́л; лат. Balaenóptera músculus) — морское млекопитающее из инфраотряда китообразных, относящееся к семейству полосатиковых парвотряда усатых китов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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