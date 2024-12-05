Что произойдёт, если Арктика останется без льда: эксперты делятся неутешительными выводами

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Арктический морской лёд стремительно тает, и первый день, когда в Северном Ледовитом океане не останется льда, может наступить уже в 2027 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арктика

Это пугающее предсказание сделано учёными, которые утверждают, что даже при сокращении выбросов парниковых газов данный момент неизбежен в ближайшие 20 лет.

"Этот день станет символом масштабных изменений в экосистеме Арктики", — отметила Селин Озе, исследователь из Гётеборгского университета.

Согласно исследованию, ежегодное таяние льдов ускоряется, и сегодня площадь арктического морского льда составляет лишь 1,65 млн квадратных миль, тогда как в конце 20-го века она достигала 2,6 млн.

Такое сокращение связано с ростом глобальной температуры, который в Арктике происходит в четыре раза быстрее, чем в других регионах.

Морской лёд играет ключевую роль в поддержании климатического баланса планеты. Он отражает солнечную энергию в космос, регулирует температуру воды и воздуха, а также поддерживает жизнь морских экосистем.

С потерей льдов эффект альбедо снижается: тёмные океанические воды поглощают больше тепла, усиливая потепление.

Учёные использовали 11 климатических моделей и провели 366 симуляций, чтобы оценить скорость таяния льдов. По их прогнозам, первый безлёдный день может наступить через 3–6 лет в наиболее тёплых климатических сценариях, а в других, в 2030-х годах.

Тем не менее, климатологи подчеркивают, что резкое сокращение выбросов углекислого газа способно смягчить последствия и отсрочить катастрофические изменения.

"Каждое сокращение выбросов углекислого газа играет важную роль, это может помочь сохранить арктический лёд и уменьшить последствия его потери", — пояснила Александра Ян, климатолог из Университета Колорадо.

Уточнения

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

