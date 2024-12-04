Сладкий суперпродукт для похудения создали в России. Его будут выращивать в космосе

Российские ученые придумали продукт, который позволит людям скидывать лишний вес на сладком. Благодаря ему можно есть сладкое и не толстеть.
Секрет этого изобретения в белке браззеине, который в две тысячи раз слаще сахара. А вот с точки зрения обмена веществ это не углевод, а именно белок. Эта сладкая пища будет для организма как кусок мяса без лишних калорий. Однако слишком много его есть нельзя, пишет KP. RU.
Выращивать суперпродукт могут начать в космосе. Производители браззеина предложили Роскосмосу установить на орбите биореактор. С его помощью космонавтам не нужно будет доставлять еду с Земли. Ее будут выращивать прямо в космосе.
Госуда́рственная корпора́ция по косми́ческой де́ятельности «Роско́смос» (сокращённое название — Госкорпора́ция «Роско́смос») — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны, созданная в 2015 году путём преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос».
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