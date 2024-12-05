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Археологический ребус: тайник с черепами в Италии поражает ученых

1:46
Наука

Археологи обнаружили в небольшой деревне Массерия-Канделаро в итальянской провинции Апулия необычное скопление из 15 человеческих черепов, датируемых эпохой неолита.

Черепа
Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черепа

Эти кости, возраст которых оценивается в 7,5 тысяч лет, нашли не в традиционных захоронениях, а внутри сооружения, условно названного «Структура Q».

Черепа были изношены, сломаны, но на них отсутствовали следы насилия, что позволило предположить их ритуальное использование. Исследователи полагают, что эти черепа могли быть извлечены из захоронений и активно использовались в ритуалах, связанных с почитанием предков.

Радиоуглеродный анализ подтвердил, что кости принадлежали нескольким поколениям, жившим с 5618 по 5335 год до н. э. Археологи считают, что черепа, вероятно, играли важную роль в культурных или религиозных обрядах, возможно, символизируя связь между поколениями.

Скопление находилось в верхнем слое «Структуры Q» и было лишь слегка присыпано землёй, что говорит скорее о сознательном отказе от их дальнейшего использования, чем о случайности. Ученые предполагают, что это мог быть способ «изъятия из обращения» мощных ритуальных объектов.

"Люди того времени могли придавать человеческой кости символическое или магическое значение", — считает Джесс Томпсон, археолог из Кембриджского университета. 

Хотя способ использования черепов остаётся загадкой, находка предлагает редкий взгляд на обряды и верования древних сообществ.

Уточнения

Апу́лия (от др.-греч. Ἀπουλία; итал. Puglia [ˈpuʎːa], неап. Pùglia, тарант. Pugghie, франкопров. Poulye) — область на юго-востоке Италии. В Древнем Риме область была традиционным производителем хлеба. Древние греки называли её Япигия (Иапигия, др.-греч. Ἰαπιγία) в честь сына Дедала — Япига или племени япигов. Славилась хорошими лугами, плодородными землями и шерстяными изделиями. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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