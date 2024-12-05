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Мошенники от науки не гнушаются использовать фальшивые электронные адреса

3:20
Наука

В мае экотоксиколог Майкл Бертрам, который изучает влияние человеческого воздействия на экологические и эволюционные процессы в дикой природе, узнал, что его имя и репутация были использованы в мошеннической схеме. Как выяснилось, другой исследователь создал десятки поддельных рецензий на статьи в журнале Science of the Total Environment (STOTEN), используя имя Бертрама. Это вызвало расследование издательства Elsevier, для которого он работает в Шведском университете сельскохозяйственных наук.

рыбки, аквариум
Фото: Wikimedia Commons by Allentchang is licensed under Public domain
рыбки, аквариум

Издательство отозвало 22 статьи, опубликовав уведомления, где говорится, что одна или несколько рецензий были поддельными и написаны от имени известных учёных без их ведома.

В тексте указано: "Нарушение поставило под угрозу редакционный процесс. Главные редакторы утратили доверие к достоверности статей".

Фальшивые рецензии становятся всё более распространённым способом манипуляции в академическом мире. Авторы используют имена реальных учёных, предоставляя фальшивые контактные данные, чтобы самостоятельно писать положительные отзывы на свои статьи. Если редакторы не проверяют адреса электронной почты, мошенничество остаётся незамеченным.

В расследовании Elsevier оказалось, что большая часть фальшивых рецензий связана с экотоксикологом Гильерме Малафайей из Федерального института Гоянии в Бразилии. Он был указан как автор-корреспондент 21 из 22 статей. В своём открытом письме научному сообществу, опубликованном на сайте лаборатории, Малафайя отрицает свою причастность, утверждая, что его данные могли быть украдены хакерами. Он также критикует редакционные процессы Elsevier и называет отзыв статей несправедливым.

Ситуация подняла серьёзные вопросы о качестве рецензирования. Аналитическая компания Clarivate приостановила индексирование статей STOTEN в своей базе Web of Science, пока журнал проходит повторную оценку. За последние три года журнал опубликовал более 7000 статей и имеет высокий импакт-фактор 8,2.

Майкл Бертрам рассказал, как узнал о мошенничестве: "Я получил письмо от издательства Elsevier с вопросом, использую ли я определённый адрес электронной почты. Это был Gmail-аккаунт, который я никогда не видел, но он содержал мою фамилию".

Ему также прислали список из примерно 30 рецензий, отправленных с этого адреса. Бертрам подтвердил, что не писал ни одной из них.

Бертрам отмечает, что поддельные отзывы — простая, но эффективная схема. Мошенники используют Gmail-адреса, которые часто не вызывают подозрений.

"Как редактор, я всегда проверяю электронные адреса рецензентов, но такая практика не повсеместна", — добавил он.

Эта история подчёркивает уязвимость системы научного рецензирования и важность прозрачности. Бертрам считает своим долгом рассказать о проблеме, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Уточнения

Шведский университет сельскохозяйственных наук или Шведский сельскохозяйственный институт (швед. Sveriges lantbruksuniversitet, (SLU)) — университет в Швеции.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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