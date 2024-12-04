Умные алгоритмы и язык: как ИИ меняет мир переводов

По одному из ключевых показателей, мы можем приблизиться к технологической сингулярности уже к концу этого десятилетия — если не раньше.
Этот показатель, называемый "Время редактирования" (TTE), был разработан компанией Translated, специализирующейся на переводах. Он измеряет, сколько времени требуется профессиональным редакторам-людям, чтобы исправить переводы, выполненные искусственным интеллектом (ИИ), по сравнению с текстами, созданными людьми. Это позволяет количественно оценить, насколько быстро ИИ приближается к человеческим возможностям в обработке языка.
Идея технологической сингулярности остаётся одной из самых обсуждаемых в мире ИИ. Она описывает момент, когда искусственный интеллект выходит за пределы человеческого контроля, резко изменяя общество. Сингулярность сравнивают с горизонтом событий чёрной дыры: мы можем видеть приближение, но почти невозможно предсказать, что находится за этой точкой.
Некоторые исследователи пытаются определить признаки сингулярности, измеряя, насколько навыки ИИ приближаются к человеческим. Одной из таких метрик стала способность ИИ переводить текст с точностью, сравнимой с человеком. Генеральный директор Translated Марко Тромбетти подчёркивает, что язык — одно из самых сложных испытаний для ИИ, и компьютер, который сможет его освоить, потенциально может демонстрировать признаки общего искусственного интеллекта (AGI).
С 2014 по 2022 год Translated отслеживала эффективность своего ИИ, используя TTE. За это время проанализировано более 2 миллиардов правок. Если в 2015 году редакторам требовалось около 3,5 секунд на проверку одного слова, переведённого машиной, то к 2022 году этот показатель снизился до 2 секунд. Для сравнения, редактирование переводов, выполненных человеком, занимает примерно одну секунду на слово. Если тенденция сохранится, то ИИ может достичь человеческого уровня качества переводов уже к 2030 году.
"Ежедневные изменения кажутся незначительными, но если оглянуться на прогресс за 10 лет, это впечатляет", — отметил Тромбетти в подкасте. По его словам, это первый прогноз, пытающийся определить скорость достижения сингулярности.
Несмотря на новизну этого подхода, сингулярность ИИ остаётся сложным понятием. Достижения в обработке языка, безусловно, впечатляют, но они не обязательно означают, что ИИ обретёт разумность. Исследователи продолжают спорить, что считать разумом, и пока что не существует единого мнения.
Тем не менее, такие достижения, как развитие сверхточного перевода, способны значительно изменить общество. Даже если настоящая сингулярность так и не наступит, технологии, подобные разработке Translated, уже сейчас прокладывают путь к новым стандартам взаимодействия человека с ИИ.
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