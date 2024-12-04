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Умные алгоритмы и язык: как ИИ меняет мир переводов

3:14
Наука

По одному из ключевых показателей, мы можем приблизиться к технологической сингулярности уже к концу этого десятилетия — если не раньше.

Science, Technology and Engineering
Фото: Wikimedia Commons by Geralt is licensed under Public domain
Science, Technology and Engineering

Этот показатель, называемый "Время редактирования" (TTE), был разработан компанией Translated, специализирующейся на переводах. Он измеряет, сколько времени требуется профессиональным редакторам-людям, чтобы исправить переводы, выполненные искусственным интеллектом (ИИ), по сравнению с текстами, созданными людьми. Это позволяет количественно оценить, насколько быстро ИИ приближается к человеческим возможностям в обработке языка.

Идея технологической сингулярности остаётся одной из самых обсуждаемых в мире ИИ. Она описывает момент, когда искусственный интеллект выходит за пределы человеческого контроля, резко изменяя общество. Сингулярность сравнивают с горизонтом событий чёрной дыры: мы можем видеть приближение, но почти невозможно предсказать, что находится за этой точкой.

Некоторые исследователи пытаются определить признаки сингулярности, измеряя, насколько навыки ИИ приближаются к человеческим. Одной из таких метрик стала способность ИИ переводить текст с точностью, сравнимой с человеком. Генеральный директор Translated Марко Тромбетти подчёркивает, что язык — одно из самых сложных испытаний для ИИ, и компьютер, который сможет его освоить, потенциально может демонстрировать признаки общего искусственного интеллекта (AGI).

С 2014 по 2022 год Translated отслеживала эффективность своего ИИ, используя TTE. За это время проанализировано более 2 миллиардов правок. Если в 2015 году редакторам требовалось около 3,5 секунд на проверку одного слова, переведённого машиной, то к 2022 году этот показатель снизился до 2 секунд. Для сравнения, редактирование переводов, выполненных человеком, занимает примерно одну секунду на слово. Если тенденция сохранится, то ИИ может достичь человеческого уровня качества переводов уже к 2030 году.

"Ежедневные изменения кажутся незначительными, но если оглянуться на прогресс за 10 лет, это впечатляет", — отметил Тромбетти в подкасте. По его словам, это первый прогноз, пытающийся определить скорость достижения сингулярности.

Несмотря на новизну этого подхода, сингулярность ИИ остаётся сложным понятием. Достижения в обработке языка, безусловно, впечатляют, но они не обязательно означают, что ИИ обретёт разумность. Исследователи продолжают спорить, что считать разумом, и пока что не существует единого мнения.

Тем не менее, такие достижения, как развитие сверхточного перевода, способны значительно изменить общество. Даже если настоящая сингулярность так и не наступит, технологии, подобные разработке Translated, уже сейчас прокладывают путь к новым стандартам взаимодействия человека с ИИ.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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