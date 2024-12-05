Тревожный сигнал из Арктики: ускоряется глобальное потепление

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Американо-шведская группа учёных предсказывает, что летний морской лёд в Арктике может исчезнуть значительно раньше, чем считалось ранее. Исследование, опубликованное в журнале Nature, указывает, что этот критический момент может наступить уже через три года.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арктика

Согласно новым расчётам, основанным на данных более 300 компьютерных моделей, Северный Ледовитый океан может полностью лишиться льда в период между 2026 и 2032 годами. Наиболее ранний сценарий предполагает, что первый летний день без льда наступит уже в 2027 году. Девять из рассмотренных моделей предсказывают исчезновение льда в промежутке с 2026 по 2029 год.

В сентябре 2012 года площадь арктического льда достигла исторического минимума — 3,39 млн квадратных километров. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 4,28 млн квадратных километров. Однако ключевым порогом учёные называют уровень менее 1 млн квадратных километров, что официально подтвердит статус Арктики как свободной ото льда.

Ускоряющие факторы и опасные последствия

Экстремальные погодные условия играют значительную роль в таянии льдов. Аномально тёплые сезоны способны уничтожить до 2 млн квадратных километров льда всего за несколько лет. Например, тёплая осень ослабляет лёд, а тёплые зима и весна мешают его восстановлению. Если подобные условия сохранятся три года подряд, первый летний день без льда может наступить даже раньше прогнозов.

Морской лёд выполняет критическую функцию — отражает солнечный свет, предотвращая перегрев океанских вод. Сокращение ледяного покрова усиливает эффект глобального потепления, так как тёмная поверхность воды поглощает больше тепла. Это создаёт замкнутый круг: чем меньше льда, тем быстрее повышается температура, что ускоряет дальнейшее таяние.

Изменения в Арктике оказывают влияние на климатические условия по всей планете. Потепление в регионе нарушает ветровые и океанические течения, что может привести к увеличению частоты и силы ураганов, наводнений и засух.

Шанс замедлить катастрофу

Несмотря на тревожные прогнозы, исследование содержит обнадёживающий вывод: сокращение выбросов парниковых газов способно замедлить процесс потери морского льда. Если человечество примет срочные меры по борьбе с изменением климата, первый летний день без льда в Арктике может быть отложен на десятилетие или больше.

Эти данные подчёркивают важность глобальных усилий по снижению выбросов. Арктика — это природный индикатор климатических изменений, и её состояние является предупреждением для всего мира.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры.

