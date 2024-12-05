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Кофе и долголетие: как одна чашка в день продлевает жизнь

2:31
Наука

Ежедневное употребление кофе может продлить жизнь почти на два года, сообщает Daily Mail. Новое исследование, опубликованное в журнале Aging Research Reviews, связывает регулярное потребление кофеина с уменьшением вероятности развития серьёзных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и респираторные болезни, инсульт, диабет, некоторые виды рака, деменцию и депрессию.

Чашка кофе в окружении кофейных зерен
Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка кофе в окружении кофейных зерен

Учёные провели масштабный анализ всех доступных данных о влиянии кофе на организм, впервые оценив, как различные соединения в этом напитке влияют на процесс старения.

Результаты показали, что регулярное употребление кофе способно продлить жизнь в среднем на 1,84 года, а также значительно снизить риск возрастных заболеваний.

Механизмы этого эффекта пока изучены не полностью. Однако известно, что в составе кофе содержится более 2000 соединений, многие из которых обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Эти вещества помогают снижать воспалительные процессы и защищают организм от хронических заболеваний, положительно влияя на продолжительность жизни.

Особое внимание исследователи уделили кофеину и хлорогеновой кислоте — основным биологически активным веществам в составе кофе. Эти соединения способны снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и воспалительных процессов.

Хлорогеновая кислота также рассматривается как потенциальное средство для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), благодаря её способности снижать уровень тревожности и помогать справляться со стрессом.

По мнению учёных из Университета Коимбры (Португалия), кофе можно назвать "кладезем полезных свойств", особенно для поддержания здоровья в пожилом возрасте. Специалисты из Университета Джона Хопкинса подтверждают: умеренное потребление кофе снижает риск смертности от всех причин, а также защищает от диабета 2-го типа и когнитивных нарушений.

Эти данные подтверждаются и другими крупными исследованиями, например, проектом 2018 года с участием 500 000 человек. Выяснилось, что регулярное употребление кофе — с кофеином или без — значительно снижает общий риск смертности.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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