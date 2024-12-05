Учёные фиксируют необъяснимые явления: новая гипотеза о бессмертии души

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Вопрос о бессмертии души остаётся предметом споров. Многие крупные учёные прошлого и настоящего допускают такую возможность, в то время как другие категорически отвергают идею, ссылаясь на отсутствие доказательств. Однако оптимисты возражают: противоположное тоже пока не доказано.

Фото: Openverse by Kiwi Tom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Звезды

На этот раз речь не о посмертном опыте, который исследуют медики, а о результатах уникального научного исследования.

Американские специалисты из инженерной школы имени Пратта при Университете Дьюка провели необычное исследование космического пространства, зафиксировав явление, которое пока не имеет научного объяснения. Они обнаружили загадочные энергетические вспышки, напоминающие молнии, с помощью высокоточного оборудования для регистрации электромагнитной активности.

Эти энергетические явления, протяжённостью в несколько километров, были замечены в разных зонах космоса. Учёные выдвинули гипотезу, что они могут быть связаны с существованием человеческих душ.

Несмотря на сенсационную идею, исследователи воздерживаются от окончательных выводов. Некоторые физики объясняют явление взаимодействием электрических разрядов и магнитных полей, что является более традиционной научной гипотезой.

Тем не менее, часть научной группы рассматривает возможность, что эти энергетические всплески свидетельствуют о существовании в космосе областей, где могут "обитать" души ушедших людей.

Эта работа может стать ключом к более глубокому пониманию окружающей Вселенной. Вне зависимости от того, подтвердится ли связь с человеческими душами, изучение этого феномена поможет получить новые знания о взаимодействии земной жизни с космическим пространством.

Уточнения

Душа́ (греч. ψυχή, лат. anima; рус. и ст.‑слав. дѹша из *duxi̯ā) — в различных культурах, религиях, философских учениях — сверхъестественная нематериальная бессмертная субстанция, придающая целостность и непрерывность индивидуальному существованию.

