Антарктида под угрозой: вулканы подо льдом могут проснуться

3:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Антарктида — это не только лед, но и огонь. Более сотни вулканов скрываются под её ледяным покровом или выступают из него. Один из таких вулканов — гора Эребус высотой 3800 метров, грозно бурлящая всего в 40 километрах от крупнейшей исследовательской базы континента, Мак-Мердо. Другой — гора Ваше, чьи древние извержения, как предполагается, были вызваны потерей льда.

Фото: Wikimedia Commons by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ледники Антарктиды

Сегодня учёные сосредоточили внимание на обеих вершинах, чтобы понять их опасность и долгосрочное влияние на климат.

В этом месяце исследователи устанавливают датчики вдоль края Эребуса, чтобы изучить его активность и оценить угрозу для соседних баз. Одновременно проводится полевой проект на горе Ваше, который исследует, может ли изменение климата разбудить спящие вулканы подо льдом.

"Это интересная и потенциально опасная ситуация", — говорит Мэтью Циммерер, геохронолог из Института горного дела и технологий Нью-Мексико.

Эребус: горячее сердце ледяного континента

Эребус — вулкан в 20 минутах полёта от Мак-Мердо. С 1960-х годов учёные исследуют его уникальное лавовое озеро, которое периодически выбрасывает расплавленные "бомбы" на расстояние до километра. Установленные сейсмометры дали много информации о верхней части магматической системы вулкана, но сильные ветра мешали изучению глубоких процессов.

Недавно учёные начали установку новых сейсмометров, защищённых от шума ветра. Эти приборы будут круглогодично передавать данные, помогая лучше понять циклы давления и всплески активности лавового озера. Также изучается, почему в прошлом Эребус извергался намного мощнее, чем сейчас.

Это исследование может помочь прогнозировать поведение других вулканов в регионе.

Ваше: древние сигналы будущего

Гора Ваше, хотя и бездействует, интересует учёных своей потенциальной связью с изменением климата. Исследования показали, что его извержения могли быть вызваны уменьшением ледяного покрова. Потеря льда снижает давление на магму, высвобождая газы и провоцируя извержения — подобное наблюдали в Исландии и на северо-западе США. Но пока прямых доказательств для Антарктиды нет.

В прошлом команда собрала образцы лавы на Ваше, показав, что около 90% извержений происходили в тёплые периоды, когда ледники были тоньше. В этом месяце исследователи вернутся, чтобы подтвердить эту связь и изучить реакцию вулканов на таяние льда.

Будущее под знаком вулканов

Учёные пока не знают, как быстро антарктические вулканы могут отреагировать на изменение климата. Даже если один из них извергнется, это не вызовет катастрофы. Однако, если активность охватит множество вулканов, возможна опасная цепная реакция: таяние льда усилит вулканизм, а это, в свою очередь, ускорит глобальное потепление и повышение уровня моря.

Таким образом, человеческая деятельность и выбросы парниковых газов могут повлиять даже на самые отдалённые уголки планеты.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

