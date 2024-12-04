Между жизнью и смертью: учёные нашли третье состояние

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные Питер Нобл и Алекс Пожитков представили новое понимание "третьего состояния" — состояния между жизнью и смертью. Они подробно рассказали об этом в своей статье, опубликованной в журнале The Conversation.

Фото: Freepik by juicy_fish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смерть на ЭКГ

Сегодня смерть считается необратимым прекращением всех функций организма. Однако наблюдения врачей и результаты последних исследований показывают, что это определение может быть не совсем точным. Учёные обнаружили, что клетки умершего организма способны, при создании подходящих условий, самоорганизовываться. Более того, такие клетки могут формировать многоклеточные структуры, которые не только живут, но и способны к автономному передвижению.

Эти новые структуры получили название биоботы. Например, клетки кожи умерших лягушек могут объединяться в простые, но живые организмы. Этот феномен, по мнению исследователей, не только интригует, но и вдохновляет. Он доказывает силу жизни и демонстрирует уникальные возможности клеток.

Учёные делают вывод, что даже за пределами традиционного понимания смерти возможно существование жизни в иной форме. Так проявляется "третье состояние", которое подчёркивает удивительные способности клеток к самоорганизации, даже когда весь организм больше не функционирует.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исход, конец) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

