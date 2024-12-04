Российская технология изменит подход к упаковке продуктов

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные ИТМО разработали инновационные флуоресцентные индикаторы на основе углеродных точек для умной упаковки продуктов. Эти индикаторы помогают определить реальный срок годности мяса, рыбы и курицы, указывая на испорченность через тусклое свечение под ультрафиолетом.

Фото: Freepik is licensed under Free license Полезные продукты

Проблема стандартных сроков годности в том, что они не всегда отражают реальное состояние продукта. Иногда еда портится раньше срока из-за нарушений транспортировки или хранения, а иногда остаётся свежей дольше. Развитие вредных микроорганизмов делает этот вопрос особенно актуальным.

Новая умная упаковка позволяет не только отслеживать свежесть продукта, но и фиксировать изменения внутри и снаружи упаковки. Чтобы технология была эффективной, важны простота, безопасность и низкая стоимость элементов.

В качестве основы индикаторов выбрали углеродные точки, закреплённые на полисахаридах. Они реагируют на сероводород, который выделяется при разложении белковых продуктов: чем выше его концентрация, тем тусклее свечение.

Индикаторы размещаются на внутренней стороне прозрачной плёнки контейнера, что делает их удобными для использования. Более того, разработан прототип модуля к смартфону, оснащённого ультрафиолетовым светодиодом, который считывает интенсивность свечения. В будущем планируется создание компактного устройства для магазинов, а также мобильного приложения для быстрой проверки свежести продуктов.

Как сообщает портал Наука. рф, авторы проекта стали победителями реалити-шоу "Страсти по грантам" и получили финансовую поддержку Российского научного фонда в размере шести миллионов рублей.