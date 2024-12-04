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Российская технология изменит подход к упаковке продуктов

1:51
Наука

Учёные ИТМО разработали инновационные флуоресцентные индикаторы на основе углеродных точек для умной упаковки продуктов. Эти индикаторы помогают определить реальный срок годности мяса, рыбы и курицы, указывая на испорченность через тусклое свечение под ультрафиолетом.

Полезные продукты
Фото: Freepik is licensed under Free license
Полезные продукты

Проблема стандартных сроков годности в том, что они не всегда отражают реальное состояние продукта. Иногда еда портится раньше срока из-за нарушений транспортировки или хранения, а иногда остаётся свежей дольше. Развитие вредных микроорганизмов делает этот вопрос особенно актуальным.

Новая умная упаковка позволяет не только отслеживать свежесть продукта, но и фиксировать изменения внутри и снаружи упаковки. Чтобы технология была эффективной, важны простота, безопасность и низкая стоимость элементов.

В качестве основы индикаторов выбрали углеродные точки, закреплённые на полисахаридах. Они реагируют на сероводород, который выделяется при разложении белковых продуктов: чем выше его концентрация, тем тусклее свечение.

Индикаторы размещаются на внутренней стороне прозрачной плёнки контейнера, что делает их удобными для использования. Более того, разработан прототип модуля к смартфону, оснащённого ультрафиолетовым светодиодом, который считывает интенсивность свечения. В будущем планируется создание компактного устройства для магазинов, а также мобильного приложения для быстрой проверки свежести продуктов.

Как сообщает портал Наука. рф, авторы проекта стали победителями реалити-шоу "Страсти по грантам" и получили финансовую поддержку Российского научного фонда в размере шести миллионов рублей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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