Калининская АЭС выпустила мальков в озеро Удомля

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

В озеро-охладитель Удомля выпустили 1,85 т мальков сазана, черного амура и белого толстолобика, доставленных из Научного центра по генетике и селекции рыб МО. Очередной этап зарыбления водоема был завершен специалистами Калининской АЭС, которая входит в "Росэнергоатом".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CohoSmolts.jpg by Cacophony, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ радужная форель

Зарыбление позволяет естественным образом очищать водоемы АЭС от моллюсков и растительности, чтобы поддерживать экологический баланс. Согласно правилам, рыбу перед выпуском в воду помещают в специальные цистерны, где для них создан необходимый кислородный и тепловой режим. Подобные мероприятия проходят под контролем Федерального агентства по рыболовству.

Выпущенная в водоем рыба очень быстро обживается, становясь чистым промышленным ресурсом. Озеро Удомля может похвастаться высоким качеством воды. Аналогичные мероприятия по зарыблению проводятся и в озере Песьво, это еще один водоем Калининской АЭС.

Зарыбление водоемов проводят поэтапно с 2005 года. В прошлом году в озера выпустили почти 83 тыс. особей черного амура. Всего в двух озерах обитают более 700 т рыбы. Подобная кормовая база способствует развитию рыбоводческих хозяйств, занимающихся разведением осетровых пород и форели.

Калининская АЭС потратила в прошлом году на природоохранные мероприятия более 350 млн рублей. В 2023 году станция удостоилась Национальной экологической премии имени Вернадского за успешную работу в поддержании экосистем.

Подобная вовлеченность в решение экологических задач и забота об окружающей среде лишний раз свидетельствуют о стремлении "Росатома" к достижению суверенитета зеленых технологий.