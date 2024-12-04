RSNA: снижение массы скелетных мышц является признаком развития деменции

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса в Балтиморе обнаружили потенциальную связь между потерей скелетной мышечной массы и риском развития деменции. Научная работа была представлена на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Скелетная мускулатура, составляющая около трети общей массы человеческого тела и обеспечивающая широкий спектр движений, постепенно утрачивается в процессе старения. В рамках нового исследования специалисты сосредоточились на изучении взаимосвязи между истончением височной мышцы и повышенным риском развития деменции при болезни Альцгеймера.

Височная мышца, расположенная в голове и участвующая в движениях нижней челюсти, была выбрана в качестве индикатора общей потери мышечной массы. Методология исследования включала ручную сегментацию двусторонней височной мышцы на МРТ-снимках и вычисление суммарной площади её поперечного сечения у группы добровольцев.

Результаты анализа продемонстрировали, что меньшая площадь поперечного сечения височной мышцы коррелирует с повышенным риском развития деменции при болезни Альцгеймера. Более того, снижение площади сечения было связано с ухудшением памяти, снижением функциональной активности и уменьшением структурных объёмов мозга.

Учёные подчеркнули практическую значимость полученных результатов: раннее выявление потери мышечной массы с помощью томографии открывает возможности для профилактических мероприятий, включающих целенаправленные тренировки и корректировку питания.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

