Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог назвала необычное последствие отказа от сахара
Кошки, которые станут вашими лучшими друзьями
Опрос показал, какие домашние питомцы стали самыми популярными у россиян
Как приготовить селёдку под шубой — чизкейк? Рецепт от фудблогера
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Туристам назвали одну из красивейших деревень Италии
Сладкий суперпродукт для похудения создали в России. Его будут выращивать в космосе
Секретный рецепт: превращаем «Оливье» в ресторанный деликатес
Угонщики в России чаще всего похищают эту марку авто

RSNA: снижение массы скелетных мышц является признаком развития деменции

1:44
Наука

Исследователи из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса в Балтиморе обнаружили потенциальную связь между потерей скелетной мышечной массы и риском развития деменции. Научная работа была представлена на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Скелетная мускулатура, составляющая около трети общей массы человеческого тела и обеспечивающая широкий спектр движений, постепенно утрачивается в процессе старения. В рамках нового исследования специалисты сосредоточились на изучении взаимосвязи между истончением височной мышцы и повышенным риском развития деменции при болезни Альцгеймера.

Височная мышца, расположенная в голове и участвующая в движениях нижней челюсти, была выбрана в качестве индикатора общей потери мышечной массы. Методология исследования включала ручную сегментацию двусторонней височной мышцы на МРТ-снимках и вычисление суммарной площади её поперечного сечения у группы добровольцев.

Результаты анализа продемонстрировали, что меньшая площадь поперечного сечения височной мышцы коррелирует с повышенным риском развития деменции при болезни Альцгеймера. Более того, снижение площади сечения было связано с ухудшением памяти, снижением функциональной активности и уменьшением структурных объёмов мозга.

Учёные подчеркнули практическую значимость полученных результатов: раннее выявление потери мышечной массы с помощью томографии открывает возможности для профилактических мероприятий, включающих целенаправленные тренировки и корректировку питания.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Российский шоу-бизнес
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева Аудио 
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Красота и стиль
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Эпатаж исключительной нации. Всем, кто ждёт прихода доброго Трампа, посвящается Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Последние материалы
Диетолог назвала необычное последствие отказа от сахара
Кошки, которые станут вашими лучшими друзьями
Опрос показал, какие домашние питомцы стали самыми популярными у россиян
Как приготовить селёдку под шубой — чизкейк? Рецепт от фудблогера
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Туристам назвали одну из красивейших деревень Италии
Сладкий суперпродукт для похудения создали в России. Его будут выращивать в космосе
Секретный рецепт: превращаем «Оливье» в ресторанный деликатес
Угонщики в России чаще всего похищают эту марку авто
Названа дата, когда лёд освободит Арктические моря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.