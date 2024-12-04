BBI: обнаружена связь ретровирусов в ДНК и нейродегенеративных болезний

Британские исследователи из Королевского колледжа Лондона совместно с американскими коллегами обнаружили влияние древних вирусных элементов в человеческой ДНК на риск развития нейродегенеративных заболеваний, а именно бокового амиотрофического склероза (БАС) и рассеянного склероза. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity (BBI).
Геном человека содержит остатки древних ретровирусов, называемых эндогенными ретровирусами человека (HERV), которые составляют около 8% нашей ДНК. Эти генетические последовательности были интегрированы в геномы предков через инфекционные процессы миллионы лет назад. Хотя большинство HERV неактивны, некоторые сохраняют способность влиять на генетическую активность и иммунные реакции.
В рамках нового исследования ученые применили ретротранскриптомные методы изучения ассоциаций, объединив данные о генетическом риске нейродегенеративных болезней с активностью HERV в мозговой ткани. В результате было идентифицировано 12 последовательностей HERV, связанных с риском развития нейродегенеративных заболеваний.
Исследование показало, что HERV на хромосоме 12 демонстрирует сниженную экспрессию у людей с повышенным генетическим риском бокового амиотрофического склероза. Аналогичным образом, другой HERV на хромосоме 1, связанный с рассеянным склерозом, также характеризовался пониженной активностью у лиц с высокой генетической предрасположенностью.
Предварительные аналитические результаты указывают на потенциальное влияние обнаруженных HERV на клеточную адгезию — критически важную функцию поддержания нейронных сетей и синаптической стабильности.
По мнению исследователей, полученные данные открывают новые перспективы в разработке инновационных подходов к лечению и профилактике нейродегенеративных заболеваний.
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