Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во Франции обновили список запрещённых к продаже и нежелательных лекарств
Жена Прилучного Зепюр Брутян сообщила о прибавлении в семье
Удивительные рецепты для зимней заготовки капусты, которые вы должны попробовать
Темные акустические колебания: ключ к тайне темной материи
Продукты, которые крадут ваш сон: что нельзя есть вечером
Коты и болезни: как вовремя заметить проблему
Светодиоды: от экономии до комфорта для глаз
Модные ошибки с остроносой обувью, которых стоит избегать
Почему наушники могут быть опасными при вождении

BBI: обнаружена связь ретровирусов в ДНК и нейродегенеративных болезний

2:07
Наука

Британские исследователи из Королевского колледжа Лондона совместно с американскими коллегами обнаружили влияние древних вирусных элементов в человеческой ДНК на риск развития нейродегенеративных заболеваний, а именно бокового амиотрофического склероза (БАС) и рассеянного склероза. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity (BBI).

ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДНК

Геном человека содержит остатки древних ретровирусов, называемых эндогенными ретровирусами человека (HERV), которые составляют около 8% нашей ДНК. Эти генетические последовательности были интегрированы в геномы предков через инфекционные процессы миллионы лет назад. Хотя большинство HERV неактивны, некоторые сохраняют способность влиять на генетическую активность и иммунные реакции.

В рамках нового исследования ученые применили ретротранскриптомные методы изучения ассоциаций, объединив данные о генетическом риске нейродегенеративных болезней с активностью HERV в мозговой ткани. В результате было идентифицировано 12 последовательностей HERV, связанных с риском развития нейродегенеративных заболеваний.

Исследование показало, что HERV на хромосоме 12 демонстрирует сниженную экспрессию у людей с повышенным генетическим риском бокового амиотрофического склероза. Аналогичным образом, другой HERV на хромосоме 1, связанный с рассеянным склерозом, также характеризовался пониженной активностью у лиц с высокой генетической предрасположенностью.

Предварительные аналитические результаты указывают на потенциальное влияние обнаруженных HERV на клеточную адгезию — критически важную функцию поддержания нейронных сетей и синаптической стабильности.

По мнению исследователей, полученные данные открывают новые перспективы в разработке инновационных подходов к лечению и профилактике нейродегенеративных заболеваний.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Склеро́з (др -греч. sklērōsis — букв. затвердевание) — замена функциональной ткани органов плотной соединительной тканью.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках
Домашние животные
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках Аудио 
Под льдами Гренландии НАСА обнаружила военную базу
Наука и техника
Под льдами Гренландии НАСА обнаружила военную базу
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Атомная Арктика. Могучая сила и красота флагмана ледокольного флота России Дмитрий Плотников Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Последние материалы
Продукты, которые крадут ваш сон: что нельзя есть вечером
Коты и болезни: как вовремя заметить проблему
Светодиоды: от экономии до комфорта для глаз
Модные ошибки с остроносой обувью, которых стоит избегать
Почему наушники могут быть опасными при вождении
Экспериментальный метод выращивания томатов без листьев
По словам орнитолога, в птичьих кормушках еда должна быть постоянно, а лучшее меню для птиц — семечки
BYD помогает Apple держаться на плаву
МИД России обвинил запад в накачивании Украины оружием до вступления в должность Трампа
Глава Минобороны Южной Кореи подал в отставку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.