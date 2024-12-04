Учёные создали гидрофобный материал, который может изменить будущее электроники

2:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) и Национального исследовательского технологического университета МИСИС представили новый водоотталкивающий материал, который позволит создавать электронные устройства, способные работать в условиях повышенной влажности. Это достижение стало результатом совместных исследований с научными коллегами из Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by MaximBor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Испытания гидрофобных покрытий для керамических стёкол

Ученые из БФУ и МИСИС разработали материал, который одновременно обладает магнитными и гидрофобными свойствами. Благодаря использованию наночастиц феррита висмута, добавленных в полимерную матрицу (поливинилиденфторид), полученный материал стал водоотталкивающим. Это достигнуто благодаря тому, что феррит висмута придает поверхности материала шероховатость и пористость, что и придает ему гидрофобные свойства, как пояснила Валерия Родионова, директор Научно-ориентировочного центра "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ.

По ее словам, такой материал может быть использован для создания новых магнитных датчиков. Благодаря своей водоотталкивающей способности, эти датчики будут полезны для разработки устройств памяти и магнитных сенсоров, которые не будут подвергаться повреждениям от влаги.

Денис Петрухин, лаборант-исследователь НОЦ "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ, добавил, что созданный материал обладает не только магнитными, но и фотоэлектрическими свойствами. Это позволяет рассматривать его для создания датчиков, способных генерировать электрический ток под воздействием солнечного света.

Работы по разработке полимерных композитов с использованием феррита висмута ведутся многими учеными. Однако специалисты БФУ предложили новый подход к созданию функциональных композитов, основанный на точном контроле гидрофобных свойств поверхности. Кроме того, исследование ученых университета отличается более широким набором инструментальных измерений, что может быть полезно для других специалистов, работающих с композитами аналогичного состава.

На данный момент перед учеными БФУ стоит задача улучшения воспроизводимости синтеза феррита висмута, что позволит масштабировать производство материалов с заданными свойствами.

Уточнения

Гидрофо́бность — свойство молекул химических веществ, заключающееся в отсутствии у них склонности к взаимодействию с водной средой.

