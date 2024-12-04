Визит из космоса: учёные успешно предсказали падение астероида в Якутии

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты смогли не только заранее засечь, но и рассчитать путь астероида, упавшего на территории Якутии, что стало немаловажным достижением в области астрономии.

Фото: http://www-curator.jsc.nasa.gov/outreach1/expmetmys/slideset/Slides10-15.htm is licensed under public domain ледяная комета

Виктор Гроховский, профессор и руководитель лаборатории Extra terra consortium Уральского федерального университета, а также член комитета по метеоритам Российской академии наук, отметил, что наблюдательные телескопы на Земле фиксируют лишь незначительную часть небосвода, по этой причине успешное обнаружение данного астероида можно считать большой удачей. Астрономы смогли определить траекторию и время падения объекта несколько позже, и Гроховский подчеркнул, что это безусловно является значительным успехом.

По его словам, астероид COWEPC5 не представлял никакой опасности благодаря своему небольшому размеру. Но это же обстоятельство в свою очередь снижает вероятность обнаружения его остатков в кратере. Исследователи также установили, что скорость небесного тела при входе в атмосферу Земли составляла примерно 15-16 километров в секунду.

Новое достижение ученых открывает новые перспективы в области мониторинга космических объектов и повышает шансы на своевременное предупреждение о возможных угрозах.

Уточнения

Астеро́ид — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники.

