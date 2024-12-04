Ты солнце, утонувшее в воде холодной: земная авария парализует обработку данных из космоса

В результате аварии, случившейся в серверной Стэнфордского университета в Калифорнии, учёные временно потеряли возможность обрабатывать значительную часть информации, поступающей с Обсерватории солнечной динамики NASA (SDO) и космического аппарата IRIS.
Основная причина инцидента — прорыв трубы, который привел к затоплению помещения и повредил оборудование, используемое для обработки и распределения данных с этих космических зондов.
Сотрудники университета пояснили, что восстановительные работы займут значительное время, и завершить их планируется только в следующем году. До этого момента системы обработки информации останутся неработоспособными, а новые данные, собираемые SDO и IRIS, будут недоступны для анализа.
Эксперты уточняют, что, хотя оборудование пострадало серьёзно, все ключевые научные данные, полученные ранее, уже сохранены, и утраты важной информации удалось избежать. Однако временное прекращение работы серверов замедлит текущие исследования солнечной активности и процессов, происходящих в верхних слоях атмосферы Солнца.
Специалисты NASA выразили надежду, что после завершения ремонта серверная сможет работать с более высокой надежностью, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. На данный момент учёные сосредоточены на поиске временных решений для минимизации последствий сбоя.
Се́рверная комната — выделенное технологическое помещение со специально созданными и поддерживаемыми условиями для размещения и функционирования серверного и телекоммуникационного оборудования.
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.