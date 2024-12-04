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Ты солнце, утонувшее в воде холодной: земная авария парализует обработку данных из космоса

1:31
Наука

В результате аварии, случившейся в серверной Стэнфордского университета в Калифорнии, учёные временно потеряли возможность обрабатывать значительную часть информации, поступающей с Обсерватории солнечной динамики NASA (SDO) и космического аппарата IRIS.

Солнце
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнце

Основная причина инцидента — прорыв трубы, который привел к затоплению помещения и повредил оборудование, используемое для обработки и распределения данных с этих космических зондов.

Сотрудники университета пояснили, что восстановительные работы займут значительное время, и завершить их планируется только в следующем году. До этого момента системы обработки информации останутся неработоспособными, а новые данные, собираемые SDO и IRIS, будут недоступны для анализа.

Эксперты уточняют, что, хотя оборудование пострадало серьёзно, все ключевые научные данные, полученные ранее, уже сохранены, и утраты важной информации удалось избежать. Однако временное прекращение работы серверов замедлит текущие исследования солнечной активности и процессов, происходящих в верхних слоях атмосферы Солнца.

Специалисты NASA выразили надежду, что после завершения ремонта серверная сможет работать с более высокой надежностью, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. На данный момент учёные сосредоточены на поиске временных решений для минимизации последствий сбоя.

Уточнения

Се́рверная комната — выделенное технологическое помещение со специально созданными и поддерживаемыми условиями для размещения и функционирования серверного и телекоммуникационного оборудования.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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