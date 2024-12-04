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Редчайший кит стал объектом уникального исследования в Новой Зеландии

1:22
Наука

В Новой Зеландии началось уникальное исследование самого редкого вида китов, известного как spade-toothed.

горбатый кит, хвост
Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain
горбатый кит, хвост

Этот вид остается практически не изученным, так как ни одна особь никогда не была замечена живой в естественной среде. С момента обнаружения первой особи в 1872 году всего семь китов этого вида становились объектом научного интереса.

Недавняя находка — почти полностью сохранившийся самец длиной пять метров — дает ученым редкую возможность изучить особенности его строения, питания и поведенческих привычек.

Анализ проводится в сотрудничестве с маори, для которых киты являются священным символом. Исследование проходит в медленной и уважительной манере, с учетом местных традиций.

По мнению специалистов, киты этого вида обитают в глубоководных участках южной части Тихого океана и крайне редко появляются на поверхности. Исследование их останков может раскрыть тайны экосистемы океанов и выявить уникальные биологические особенности, такие как наличие неизвестных паразитов или адаптации к экстремальным условиям.

Ученые подчеркивают значимость этого события не только для изучения spade-toothed китов, но и для понимания жизни океанических гигантов в целом.

Уточнения

Киты́ (греч. κῆτος — «морское чудовище») — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

Но́вая Зела́ндия (англ. New Zealand [ˌnjuː ˈziːlənd], маори Aotearoa [aɔˈtɛaɾɔa]) — государство в Полинезии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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